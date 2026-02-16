قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
رئيس الوزراء يناقش كيفية تقديم إعلام يليق بمصر ومكانتها مع ضياء رشوان

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الدولة للإعلام "خطة عمل" المرحلة المقبلة
محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وذلك في إطار استعراض "خطة عمل" المرحلة المقبلة، وفقا لتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن  ملف الإعلام والرأي العام، وكذا تحديد آليات واضحة لتنفيذ تلك التكليفات.

الدولة تولي أهمية لمنابر الإعلام الوطني


وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس مجلس الوزراء مجددا ضياء رشوان لتوليه مسئولية وزارة الدولة للإعلام، مؤكدا أن عودة الوزارة داخل التشكيل الجديد للحكومة، يعبر عن الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمنابر الإعلام الوطني، والإيمان بدور الوزارة القوي في القيام بمسئولية القائم بالاتصال الفعال، والذي يحمل مضمون رسالة هادفة لكل أطياف المجتمع المصري وفئاته، بما يعمل على تحقيق وظائف الإعلام في ترسيخ الهوية المصرية والثقافة المستنيرة، وتسليط الضوء لصناع القرار على التحديات والمشكلات بموضوعية، قائلا: لدى ثقة كبيرة في أن تكون الوزارة همزة وصل مهمة فيما يتعلق بالتواصل الفعال مع مختلف وسائل الإعلام، وتقديم إعلام يليق بمصر ومكانتها وبالمواطن المصري.

وفي إطار حديثه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع آليات محددة وواضحة للتعامل مع الملفات المتعلقة بتنفيذ التكليفات الرئاسية والتي أوضحها الرئيس في ضرورة إيلاء أهمية قصوى بالرأي العام وتبصرته بصفة مستمرة بالحقائق، من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى مختلف مكونات المجتمع المصري، وتقديم خطاب مهني مسئول إليهم، يُشكل وعيًا مجتمعيا إزاء ما نواجهه من تحديات وما يُنشر من شائعات، بما يسهم في تعزيز ثقافة الحوار البنّاء، وتنمية القدرة على التفكير السليم، واحترام آراء الآخرين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه التكليفات تعبر عن مجموعة من المحددات التي يمكن أن تشكل أجندة عمل لوزارة الدولة للإعلام خلال المرحلة المقبلة، يمكن اختصارها في ضرورة وجود منظومة اتصال حكومي محترفة، ترتكز على الشفافية وسرعة الأداء والتعامل الفعال مع كل ما يطرأ من أحداث، مع القيام بتبسيط الرسائل الإعلامية الهادفة، والحرص على تقديم خطاب إعلامي مهني على أعلى قدر من الاحترافية لشرح أبعاد القرارات الاقتصادية والاجتماعية بصورة مبسطة تراعي الدقة والموضوعية.

ولفت رئيس الوزراء كذلك إلى ضرورة العمل على التنسيق المستمر مع الهيئات الإعلامية المختصة، بما يضمن تحقيق التكامل والترابط بين الوزارة وهذه الهيئات، وبما يحفظ في الوقت نفسه استقلالية تلك الهيئات والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة، وبما يوفر أرضية مشتركة لساحة النقاش لمختلف القضايا الوطنية؛ وذلك كله من أجل استعادة مكانة الإعلام المصري بكل أطيافه، وتحقيق طفرات نوعية في رسالة الإعلام الوطني القادر على مخاطبة المواطنين برسائل بسيطة وقوية تتضمن أهدافا سامية تراعي القيم والتقاليد والمُثل العليا للمجتمع المصري، دون إقصاء لأي فصيل في المجتمع، مع الالتزام دوما بحرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور والقانون، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بمعايير الموضوعية والحيادية وعدم المساس بقيم المجتمع وثوابته.

من جانبه، أعرب ضياء رشوان عن تقديم خالص الشكر والتقدير ل رئيس الجمهورية على ثقته في تولي مسئولية الإعلام خلال المرحلة الحالية، كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لدعمه بهدف القيام بالمهام الموكلة إليه.

ونوه وزير الدولة للإعلام إلى أنه في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس بالتنسيق بين كل مكونات الإعلام في مصر، سيتم عقد اجتماع غدا مع رؤساء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتنسيق الجهود في مجال الأداء المؤسسي، طبقاً لنطاق عمل كل منها، في ضوء التكليفات المسندة لوزارة الدولة للإعلام، واختصاصات كل من هذه الهيئات الإعلامية الثلاث، الواردة في مواد الدستور، والقوانين الخاصة بكل منها.

كما نوه الوزير إلى أنه سيتم عقد لقاء مشترك أيضا مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، ونقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور النقيب طارق سعدة، غدا الثلاثاء؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك؛ من أجل أداء مهني رفيع المستوى من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين في ضوء نصوص الدستور والقوانين.

وأكد الوزير الحرص على الالتزام بالحرية المسئولة واحترام حرية الرأي والتعبير، والتعاون بين جميع أطراف العمل الصحفي والإعلامي؛ من أجل تعزيز الدور المنشود من مختلف وسائل الاعلام.


وفي الوقت نفسه، أشار ضياء رشوان إلى أنه سيتم التواصل أيضا مع جميع القائمين على وسائل الإعلام الخاص، والإعلام الرقمي، للاستماع إلى جميع الأطراف وتلقي آرائهم ومقترحاتهم؛ من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي لصالح الوطن والمجتمع، كما سيتم التفاعل مع كل ما يُنشر بوسائل الإعلام الأجنبي؛ لتكون رؤية الدولة المصرية حاضرة في كل ما يُثار بشأنها.

وأكد وزير الدولة للإعلام أننا ملتزمون بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، إيمانا  منا بأن الدولة المصرية تستحق أن يكون لديها إعلام راق محترف يلتزم بالحيادية في طرح مختلف الآراء حيال قضايا الوطن وهموم المواطن المصري، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة في خضم التحديات الخارجية التي تواجهها، وفي ظل انتشار الشائعات التي تطال مختلف أركانها.


كما أكد الوزير أنه سيتم العمل على النهوض بالأداء الإعلامي، والاهتمام بالإعلام الرقمي كذلك، تماشيا مع التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها، كما سيتم وضع أسس وآليات قوية رادعة للتصدي للشائعات في مهدها.

كما أكد ضياء رشوان أنه سيتم العمل على تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتطوير أداء المكاتب الإعلامية في جميع الوزارات، مع استمرار التنسيق مع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة تكثيف الدورات التدريبية لأعضاء المكاتب الإعلامية تحت إشراف وزارة الدولة للإعلام، وتخصيص دورات تدريبية للمتحدثين الرسميين لكيفية تحقيق التواصل الفعال مع مختلف وسائل الإعلام.

مدبولي مجلس الوزراء ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام مصطفى مدبولي

