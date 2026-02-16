وزير الطيران يناقش مع الجانب القطري توسيع دائرة التعاون

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، محمد فالح الهاجري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون الفني والتنظيمي بين الجانبين.

يأتي ذلك تعزيزا للعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة في مجال الطيران المدني.

وأكد الدكتور سامح الحفني، خلال اللقاء، على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكة في صناعة النقل الجوي بما يدعم فعالية التشغيل ويعزز منظومة السلامة وفقًا للمعايير العالمية، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتبادل الخبرات وبرامج بناء القدرات الفنية، بما يدعم تطوير قطاع الطيران لدى الجانبين.

ومن جانبه، أعرب محمد فالح الهاجري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص دولة قطر على تطوير علاقات العمل مع مصر في مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية للطيران المدني، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، لا سيما في مجالات تحديث اللوائح وتعزيز الكفاءات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأهداف المرجوة.

وعقب اللقاء، توجّه رئيس الهيئة القطرية والوفد المرافق إلى مقر سلطة الطيران المدني حيث كان في استقبالهم الملاح سامح فوزي رئيس السلطة ، حيث تم بحث مستجدات صناعة النقل الجوي وآليات التنسيق خلال المرحلة المقبلة.

كما تناولت المباحثات سبل تطوير حركة النقل الجوي وتعزيز الأطر التنظيمية والتشغيلية، ودعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي بين الجانبين. وكذلك استعراض آليات العمل في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران والتسهيلات، والتدريب وتطوير الكوادر، في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق، والعمل على ترجمة نتائج المناقشات إلى خطوات تنفيذية تدعم تطوير منظومة الطيران المدني وتعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.