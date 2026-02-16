قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
أخبار البلد

وزير الطيران يناقش مع الجانب القطري توسيع دائرة التعاون

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، محمد فالح الهاجري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون الفني والتنظيمي بين الجانبين.

يأتي ذلك تعزيزا للعلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة في مجال الطيران المدني.

وأكد الدكتور سامح الحفني، خلال اللقاء، على عمق الروابط التاريخية  التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكة في صناعة النقل الجوي بما يدعم فعالية التشغيل ويعزز منظومة السلامة وفقًا للمعايير العالمية، مضيفا أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتبادل الخبرات وبرامج بناء القدرات الفنية، بما يدعم تطوير قطاع الطيران لدى الجانبين.

ومن جانبه، أعرب محمد فالح الهاجري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص دولة قطر على تطوير علاقات العمل مع مصر في مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية للطيران المدني، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، لا سيما في مجالات تحديث اللوائح وتعزيز الكفاءات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأهداف المرجوة.

وعقب اللقاء، توجّه رئيس الهيئة القطرية والوفد المرافق إلى مقر سلطة الطيران المدني  حيث كان في استقبالهم الملاح سامح فوزي رئيس السلطة ، حيث تم بحث مستجدات صناعة النقل الجوي وآليات التنسيق خلال المرحلة المقبلة.

كما تناولت المباحثات سبل تطوير حركة النقل الجوي وتعزيز الأطر التنظيمية والتشغيلية، ودعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي بين  الجانبين. وكذلك استعراض آليات العمل في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران والتسهيلات، والتدريب وتطوير الكوادر، في ضوء المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التشاور والتنسيق، والعمل على ترجمة نتائج المناقشات إلى خطوات تنفيذية تدعم تطوير منظومة الطيران المدني وتعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا.

سامح الحفني وزير الطيران الهيئة العامة للطيران المدني

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

