عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة

قال الدكتور محمد عزت أحد علماء وزارة الأوقاف، إنه يجب استقبال شهر رمضان الكريم بنية صادقة مخلصة لله، وهمة مرتفعة، وتفاؤل بالخير.

وأوضح محمد عزت، في حواره على قناة "المحور"، أنه يجب على الإنسان أن يكون صبورا وورعا ومُحسنا لله خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن الثواب الذي نُحصِّلُهُ من شهر رمضان الكريم؛ هو المغفرة والرحمة والعتق من النار.

وأكد ضرورة أن يكون كل عمل وعبادة للإنسان خلال شهر رمضان «لله»- سبحانه وتعالى-، مشيرا إلى أن شهر رمضان هو فرصة حقيقية للحصول على الرحمة والمغفرة من الله، وعلى الإنسان أن يحسن الأعمال ويتقرب لله خلال هذا الشهر الكريم.