الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
توك شو

عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة

هاني حسين

قال الدكتور محمد عزت أحد علماء وزارة الأوقاف، إنه يجب استقبال شهر رمضان الكريم بنية صادقة مخلصة لله، وهمة مرتفعة، وتفاؤل بالخير.

وأوضح محمد عزت، في حواره على قناة "المحور"، أنه يجب على الإنسان أن يكون صبورا وورعا ومُحسنا لله خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن الثواب الذي نُحصِّلُهُ من شهر رمضان الكريم؛ هو المغفرة والرحمة والعتق من النار.

وأكد ضرورة أن يكون كل عمل وعبادة للإنسان خلال شهر رمضان «لله»- سبحانه وتعالى-، مشيرا إلى أن شهر رمضان هو فرصة حقيقية للحصول على الرحمة والمغفرة من الله، وعلى الإنسان أن يحسن الأعمال ويتقرب لله خلال هذا الشهر الكريم. 

رمضان شهر رمضان الشهر الكريم الاوقاف اخبار التوك شو

امساك

طعام رمضاني يمنع الامساك .. اكتشفه يعد التمر

العدس البني

أكلات قبل رمضان.. غداء سريع بالعدس البني المطبوخ

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

