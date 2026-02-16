قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك

العبادة
العبادة
محمد شحتة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن أحب الناس إلى رسول الله وأقربهم مجلسًا منه يوم القيامة؛ هم أحاسنهم أخلاقًا. 

وأشار رمضان عبد المعز، إلى أن رمضان فرصة حقيقية للارتقاء بالأخلاق عمليًا لا شعارات، وطرح فكرة جديدة لتطبيقها خلال الشهر الكريم، وقال: إن القرآن الكريم عدد آياته 6236 آية، منها 89 نداءً بـ«يا أيها الذين آمنوا»، وهذا النداء إما أن يأتي بأمر أو نهي، فهناك آيات تأمر مثل «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم»، وهناك آيات تنهى مثل «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة».

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الإثنين، أن المطلوب هذا العام أن يركز كل واحد وهو يقرأ القرآن على النواهي تحديدًا، وأن يكتبها ويجعلها أمام عينيه، لأن النهي معناه أن هناك سلوكًا يجب أن يتوقف، ومن هذه النواهي، قول الله- تعالى-: «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين». 

وأوضح أن المشكلة ليست في الأكل والشرب من نعم الله، فالله - جل وعلا- قال: «وكلوا واشربوا»، لكنه قال بعدها مباشرة «ولا تسرفوا»، لأن الله لا يحب المسرفين.

وأضاف أن الإسراف لا يقتصر على الطعام فقط، بل يشمل كل صور الهدر في حياتنا، متسائلًا: لماذا نهدر الماء بهذا الشكل؟ ولماذا تُترك الخراطيم في الشوارع تُغرق الطرق بلا داعٍ؟ ومن قال إن هذا المال أو الماء بلا صاحب؟.

وأكد أن كل ما في السماوات والأرض ملك لله الذي سخره لنا، وأن التعامل معه بلا وعي أو ترشيد؛ يخالف أمر الله.

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز إلى أن الإسراف يمتد كذلك إلى الملابس التي تُشترى ولا تُلبس، والخزائن الممتلئة بأشياء لا تُستعمل، والأحذية المتراكمة دون حاجة، متسائلًا: لماذا لا نعطي ما لا نستخدمه لمن يحتاجه؟، مُكررًا التنبيه: «إنه لا يحب المسرفين»، داعيًا إلى أن تتحول قراءة القرآن في رمضان إلى مراجعة حقيقية للسلوك، وأن تكون كل آية نهي «وقفة محاسبة للنفس».

وشدد على أن الفكرة بسيطة لكنها مؤثرة؛ اقرأ، واكتب النواهي، واسأل نفسك: «هل أنا واقع في شيء منها؟»، مؤكدًا أنه يتحدث بشفافية ومحبة، وأن المقصود من مقترحه؛ هو أن نخرج من رمضان بأخلاق أحسن، لأن القرب من رسول الله ﷺ يوم القيامة ليس بكثرة الشعارات، وإنما بحسن الخلق وتطبيق أوامر الله واجتناب نواهيه.

العبادة الطاعة الصلاة شهر رمضان رمضان عبد المعز

