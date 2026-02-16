قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي: رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الأسباب.. وسنضع الحقائق كاملة أمام كاف
أسعار السجائر اليوم في مصر 16 فبراير 2026 بعد الزيادة الجديدة
غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين
الأربعاء ولا الخميس.. موعد أول شهر رمضان المبارك 2026 .. دار الإفتاء تحسم الجدل
إخلاء سبيل 35 متهما من جماهير الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رمضان عبدالمعز: ارتقاء السلوك هو المكسب الحقيقي في رمضان

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز
محمد شحتة

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن غدًا سيتم استطلاع رؤية هلال شهر رمضان بغروب شمس التاسع والعشرين من شعبان. 

وأوضح عبد المعز، أنه إذا وُلد الهلال وثبتت رؤيته سيكون شعبان تسعة وعشرين يومًا ولن يأتي اليوم الثلاثون، ويكون اليوم التالي مباشرة هو أول أيام شهر رمضان، وبالتالي تُقام صلاة التراويح من مساء الغد حال إعلان دار الإفتاء بيانها بثبوت الرؤية، أما إذا لم تثبت الرؤية سيُتم شعبان ثلاثين يومًا، ويكون رمضان في اليوم الذي يلي الثلاثين، مشيرًا إلى أن صلاة التراويح تُقام إذا كان شعبان تسعة وعشرين يومًا وثبتت الرؤية.

وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن التراويح هي قيام رمضان الذي قال فيه النبي ﷺ: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه»، مؤكدًا أن وعد المغفرة يشمل الذنوب كلها، وأن هذه الصلاة في أقصى تقدير تستغرق نحو ساعة في المسجد، من أذان العشاء حتى الانتهاء من التراويح، مع تفاوت المساجد بين أربعين دقيقة وخمس وأربعين دقيقة وساعة، مبينًا أن ساعة يوميًا على مدار ثلاثين يومًا تعادل ثلاثين ساعة، أي كأن المسلم قام يومًا كاملًا بأربع وعشرين ساعة وزاد عليه ست ساعات، داعيًا إلى عدم تفويت هذه المنحة الربانية التي وصفها بأنها شرف المؤمن في قيام الليل.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن البعض يتردد في حضور التراويح بحجة التعب أو طول الصلاة، مؤكدًا أنه يمكن للمصلي أن يجلس على كرسي إن احتاج لذلك، وأن الصلاة جالسًا لا تُنقص الأجر، موضحًا الفرق بين القعود والجلوس، فالقعود يكون بعد قيام، أما الجلوس فيكون بعد اتكاء، مبينًا أن الأهم هو اغتنام الفرصة وعدم الحرمان من سماع كتاب الله عز وجل في هذه الليالي المباركة.

وأضاف أن الأصل في صلاة التراويح أن النبي ﷺ كان يصلي قيام الليل منفردًا طوال العام، وكان في رمضان يزيد في العبادة، موضحًا أن العشرين الأُول كان يخلطها بنوم، أما العشر الأواخر فكان يحيي ليله من غروب الشمس إلى الفجر، ويوقظ أهله، ويشد مئزره، ويجتهد اجتهادًا عظيمًا، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر، مبينًا أن جمع الناس على صلاة التراويح في جماعة كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رأى الناس يصلون متفرقين فجمعهم على إمام واحد، واصفًا ذلك بأنه سنة حسنة وسنة طيبة.

وأكد أن صلاة الجماعة تعين على قوة العزيمة، مستشهدًا بقول العلماء: «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم»، موضحًا أن الجلوس بين الصالحين في المسجد، حيث الكبير والصغير، والخاشع والبّاكي، سبب لنزول الرحمات حتى على من يجلس ساكتًا بينهم، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ علّم أن من توضأ في بيته وذهب إلى المسجد ليصلي صلاة مكتوبة كان له كأجر الحاج المحرم.

وشدد على أن رمضان بصفة عامة هو دستور الأخلاق، داعيًا إلى أن يكون هناك مقياس يتحسن به حال المسلم من دخول الشهر إلى خروجه منه، موضحًا أن من دخل رمضان وأخلاقه في مستوى سبعين بالمئة، فالأصل أن يخرج منه وقد ارتفعت إلى تسعين بالمئة، مشددًا على أن الغاية من الشهر المبارك هي الارتقاء بالأخلاق وتحقيق أثر واضح في السلوك بعد انتهائه.
 

رمضان عبد المعز شهر رمضان الصيام الشيطان ة الأخلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

ترشيحاتنا

الحظاظة

هل ارتداء “حظاظة” تحمل شعار النادي حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: فقه المواريث نموذج حي لقدرة الشريعة على الجمع بين النص والاجتهاد

قراءة القرآن

هل يجوز قراءة القرآن من غير وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

الطلاق الصامت يتزايد داخل البيوت.. خبراء يفسرون الظاهرة ويحذرون من آثارها النفسية

الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت
الطلاق الصامت يتزايد بصمت داخل البيوت

منافِسة بورش ماكان.. تسريب صور رانج روفر الجديدة بمواصفات جبارة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

المزيد