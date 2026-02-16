غارتان في 12 ساعة.. هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان يسفر عن مقتل شخصين

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين هجوما بطائرة مسيرة على ​بلدة حانين​ قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل مواطنين اثنين في غارتين شنهما ​العدو الإسرائيلي​ في أقل من اثنتي عشرة ساعة، وكانت الغارة الأولى على فان في ​بلدة حانين​ قضاء بنت جبيل، والغارة الثانية على سيارة في ​بلدة طلوسة​ قضاء مرجعيون.

وزعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أنه هاجم عنصراً من حزب الله في منطقة طلوسة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين، تنفيذ ضربة جوية في بلدة حنين جنوب لبنان، قال إنها أسفرت عن مقتل مسؤول في حزب الله، في ثالث عملية من هذا النوع خلال أقل من 24 ساعة.

وبحسب إعلام رسمي لبناني، فقد استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو مركبة في منطقة بنت جبيل، ما أدى إلى مقتل محمد تحسين حسن، الذي أفادت مصادر إسرائيلية بأنه كان يتولى مسؤولية شؤون القوى البشرية في حزب الله بالمنطقة، ويشرف على جهود إعادة تأهيل قدرات التنظيم هناك.