جيش الاحتلال يعلن مقتل عنصر من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل عنصر من حزب الله في غارة جوية جنوب لبنان، مساء الخميس.

وكان العنصر، الذي عرّفته وسائل الإعلام اللبنانية باسم مهدي حسن شايتو، مستهدفاً في بلدة الطيري الجنوبية. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخص واحد في الغارة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العنصر كان يشارك في إعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحزب في منطقة الطيري، مضيفا أن أنشطة العنصر تُعدّ انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

ووقع اتفاق لوقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر 2024، توسطت فيه الولايات المتحدة مع حزب الله بعد شهرين من الصراع المفتوح في لبنان، بما في ذلك عملية برية للجيش الإسرائيلي بهدف تمكين عودة آمنة لنحو 60 ألفًا من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا جراء الهجمات شبه اليومية التي شنّها الحزب.