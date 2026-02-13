إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته في بنها

قررت جهات التحقيق المختصة في القليوبية إخلاء سبيل شاب بتهمة التعدي على والدته والتلويح بسلاح أبيض في وجهها وذلك عقب تنازل الأم عن الاتهام في الواقعة.

شاب يعتدي على والدته

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، تمكنت من ضبط شاب تعدى على والدته بالضرب وحيازة سلاح أبيض بمدينة بنها.



ورصدت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية والعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شاب بالتعدي على والدته وحيازة سلاح أبيض.

بالفحص بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها ومعاونة النقيب أحمد عصام والنقيب محمد صلاح والنقيب عمرو طاحون، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مقيم قرية نقباس التابعة لدائرة المركز وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.