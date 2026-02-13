قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته في بنها

جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق المختصة في القليوبية إخلاء سبيل شاب بتهمة التعدي على والدته والتلويح بسلاح أبيض في وجهها وذلك عقب تنازل الأم عن الاتهام في الواقعة.

شاب يعتدي على والدته 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، تمكنت من ضبط شاب تعدى على والدته بالضرب وحيازة سلاح أبيض بمدينة بنها.


ورصدت الأجهزة الأمنية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية والعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها والمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شاب بالتعدي على والدته وحيازة سلاح أبيض.
بالفحص بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها ومعاونة النقيب أحمد عصام والنقيب محمد صلاح والنقيب عمرو طاحون، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مقيم قرية نقباس التابعة لدائرة المركز وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

