قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل

تركي آل شيخ
تركي آل شيخ
علا محمد

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على ما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، عن منحه صاحب واقعة فتاة الأتوبيس مبلغا ماليا كبيرا يقترب من 300 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى الإقامة الذهبية.

ونفى تركي، الشائعات المزعومة، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية عبر  "فيس بوك"، حيث كتب: "خبر غير صحيح، واحذروا الفترة دي، من نوعية الأخبار دي، اللي معروف مين وراها، وبيدفع ليه، أعتقد إن الكل بقى فاهم مين بيحاول ينشر مثل الأخبار دي، وليه، لا تأخذ أي خبر إلا من صفحتي الرسمية".


وفي سياق آخر، سبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن البرومو الرسمي لفيلم The Seven Dogs، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي ينتمي إلى فئة الأكشن التشويقي، وتدور أحداثه حول عالم محاربة تجارة المخدرات، في إطار مليء بالإثارة.

ونشر تركي آل الشيخ، البرومو، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقًا عليه: «أضخم إنتاج عربي حتى الآن لألمع النجوم، تم تصويره بالكامل في الرياض.. بداية دخول قوية لـ Sela Production، واستديوهات الحصن BigTime، والقادم أجمل».

المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية فيلم The Seven Dogs تركي آل الشيخ البرومو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

صيانة كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن 33 منطقة بنجع حمادى .. غدا

وادى الطليحات

تحويل وادى الطليحات إلى مقصد للسياحة الريفية في قنا

جانب من الواقعة

إخلاء سبيل شاب متهم بالتعدي على والدته في بنها

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

برج القوس حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تنجر وراء رغبات عابرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد