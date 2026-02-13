تركي آل الشيخ ينفي منح شاب واقعة فتاة الأتوبيس الإقامة الذهبية أو مبلغا ماليا.. تفاصيل

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على ما تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، عن منحه صاحب واقعة فتاة الأتوبيس مبلغا ماليا كبيرا يقترب من 300 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى الإقامة الذهبية.

ونفى تركي، الشائعات المزعومة، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"، حيث كتب: "خبر غير صحيح، واحذروا الفترة دي، من نوعية الأخبار دي، اللي معروف مين وراها، وبيدفع ليه، أعتقد إن الكل بقى فاهم مين بيحاول ينشر مثل الأخبار دي، وليه، لا تأخذ أي خبر إلا من صفحتي الرسمية".



وفي سياق آخر، سبق أن كشف المستشار تركي آل الشيخ عن البرومو الرسمي لفيلم The Seven Dogs، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذي ينتمي إلى فئة الأكشن التشويقي، وتدور أحداثه حول عالم محاربة تجارة المخدرات، في إطار مليء بالإثارة.

ونشر تركي آل الشيخ، البرومو، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقًا عليه: «أضخم إنتاج عربي حتى الآن لألمع النجوم، تم تصويره بالكامل في الرياض.. بداية دخول قوية لـ Sela Production، واستديوهات الحصن BigTime، والقادم أجمل».