بسبب هبوط أرضي.. كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 600 مم بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 600 مم، نتيجة هبوط أرضي مفاجئ بدوران الـ 47 عمارة، ما أدى إلى توقف محطات المياه وانقطاع الخدمة عن المدينة.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قيادات الشركة وفرق الطوارئ إلى موقع الكسر، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لبدء أعمال الإصلاح.

ويجري العمل على مدار الساعة للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، مؤكدة أنه سيتم إعادة تشغيل المحطات وضخ المياه تدريجيًا فور التأكد من سلامة الخط وانتظام التشغيل.