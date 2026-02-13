قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات مكثفة للنظافة بمدينة بيلا في كفر الشيخ.. صور

محمود زيدان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة آمال بركات، اليوم الجمعة، حملات مكبرة للنظافة وتمهيد وتسوية عدد من شوارع المدينة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف أعمال النظافة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت الحملات تنفيذ أعمال نظافة موسعة على مدار فترتين صباحية ومسائية، حيث قام جهاز النظافة بمجلس المدينة بإزالة تجمعات الأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة ورفع المخلفات أولًا بأول، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

كما تضمنت الحملات تمهيد وتسوية عدد من شوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية وتحسين كفاءة الطرق، في إطار جهود الوحدة المحلية للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة بيلا، استمرار تنفيذ حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع بشكل دوري، بما يعزز جودة الحياة ويحافظ على البيئة والمظهر العام.

يُذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، خصصت الخط الساخن 0473605500 لتلقي شكاوى المواطنين بكافة القطاعات الخدمية، والتعامل معها على مدار الساعة.

