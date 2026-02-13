يعمل حتى 7 مساء.. محافظ الدقهلية: منفذ لبيع الخبز المدعم بالمعرض الدائم للسلع الغذائية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على المتابعة اليومية لعمل أسواق المعرض الدائم للسلع الغذائية، أمام مصنع الألبان القديم في شارع قناة السويس بالمنصورة، ومتابعة توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.

وقال محافظ الدقهلية، إن السلع المختلفة المعروضة بأسواق المعرض الدائم، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنعًا، إلى جانب الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار السعي لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في أسواق السلع الغذائية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى وجود منفذ لبيع الخبز المدعم بالمعرض، يعمل يوميا من 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء؛ لصرف حصص الخبز المدعم للمواطنين، مشددا على صرف حصة واحدة لكل مواطن بالبطاقة التموينية، ومنع صرف أكثر من بطاقة لنفس المواطن؛ وذلك حرصا على عدم التلاعب في حصص الخبز المدعم ووصولها للمستحقين.

ولفت إلى أنه يتم عرض وبيع الأسماك بمختلف أنواعها بأسعار تتراوح من 50 إلى 115 جنيها، والبيض الأبيض والأحمر بأسعار 110-120 جنيها، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات والمتابعة؛ تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم في خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.