كان لازم أرد.. أول تعليق من نانسي عجرم على شائعات الماسونية

علقت الفنانة نانسي عجرم، للمرة الأولى على الشائعات التي لاحقتها مؤخرًا حول علاقتها بمنظمات ماسونية، وجعلها تصدر بيانا تحذيريا لمروجي الأكاذيب بخصوصها.

وقالت نانسي عجرم، في تصريحات متلفزة، إنها أكثر من يلاحقه الشائعات، ويكون السكوت هو رد فعلها، ولكن مؤخرًا الشائعات كبرت عن حدها، مثل شائعة الماسونية، وهو أمر غير صحيح جعلها ترد عليه وتصدر بيانها الأخير.

بيان نانسي عجرم

أصدرت الفنانة نانسي عجرم، بيانًا تحذيريًا لكل من يروج الشائعات تجاهها، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاههم بعد تداول صور وفيديوهات مفبركة لها في حفل خاص.

وقالت نانسي عجرم، في بيانها: «بیان توضيحي صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، يهم المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم توضيح أن ما يتم تداوله مؤخرًا من شائعات ومعلومات كاذبة يندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمّد، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة كما أن ربط اسمها بأي ملفات أو جهات هو أمر عار تماما عن الصحة».

وتابعت نانسي عجرم: «وعليه، يؤكد المكتب أنّه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة عبر أي وسيلة كانت، دون أي تهاون».

وأضافت عجرم: «نهيب بالجميع تحمّل المسؤولية وتحري الدقة، والامتناع عن الانجرار وراء الشائعات المضللة.. مع التقدير المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم».



ألبوم نانسي عجرم

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11، التي طرحتها الخميس.

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد.

أعمال نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.