قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر
دعاء المغرب 26 شعبان.. أفضل الدعوات المستحبة لختام اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كان لازم أرد.. أول تعليق من نانسي عجرم على شائعات الماسونية

نانسي عجرم
نانسي عجرم

علقت الفنانة نانسي عجرم، للمرة الأولى على الشائعات التي لاحقتها مؤخرًا حول علاقتها بمنظمات ماسونية، وجعلها تصدر بيانا تحذيريا لمروجي الأكاذيب بخصوصها. 

وقالت نانسي عجرم، في تصريحات متلفزة، إنها أكثر من يلاحقه الشائعات، ويكون السكوت هو رد فعلها، ولكن مؤخرًا الشائعات كبرت عن حدها، مثل شائعة الماسونية، وهو أمر غير صحيح جعلها ترد عليه وتصدر بيانها الأخير. 

بيان نانسي عجرم 

أصدرت الفنانة نانسي عجرم، بيانًا تحذيريًا لكل من يروج الشائعات تجاهها، بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاههم بعد تداول صور وفيديوهات مفبركة لها في حفل خاص.

وقالت نانسي عجرم، في بيانها: «بیان توضيحي صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم، يهم المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم توضيح أن ما يتم تداوله مؤخرًا من شائعات ومعلومات كاذبة يندرج ضمن إطار الافتراء والتشهير المتعمّد، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة كما أن ربط اسمها بأي ملفات أو جهات هو أمر عار تماما عن الصحة».

وتابعت نانسي عجرم: «وعليه، يؤكد المكتب أنّه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أو إعادة تداول هذه الأخبار الكاذبة عبر أي وسيلة كانت، دون أي تهاون».

وأضافت عجرم: «نهيب بالجميع تحمّل المسؤولية وتحري الدقة، والامتناع عن الانجرار وراء الشائعات المضللة.. مع التقدير المكتب الإعلامي للفنانة نانسي عجرم». 


ألبوم نانسي عجرم 

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11، التي طرحتها الخميس. 

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد. 

أعمال نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”. 

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

نانسي عجرم الفنانة نانسي عجرم أعمال نانسي عجرم الماسونية أغاني نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

القصور الثقافية

من الفيوم إلى الشرقية.. قصور الثقافة: مبادرة مقتطفات حرفية تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية

عاصفة

موعد انتهاء العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدواجن

مرونة سوق الدواجن وراء تقلب الأسعار.. وتفعيل منع التداول الحي يعزز الاستقرار

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد