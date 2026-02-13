صراخ الصغير كشف الجريمة.. مقـ تل سيدة على يد زوجها بالمحلة

تناهى صراخ صوت صغير لم يتجاوز عمره 9 سنوات بمحيط منطقة البهي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية ليكشف عن جريمة بشعة وهي مقتل أمه على يد أبيه بواسطة أداة حادة "سكين مطبخ" مسددا نحو 15 طعنة لها أودت بحياتها في الحال وذلك إثر خلافات زوجية، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية الى مشرحة مستشفى المحلة العام.

تفاصيل الواقعة



ويكثف ضباط مباحث اول المحلة من جهودهم لكشف غموض الواقعة وضبط الزوج المتهم الهارب سعيا لتقديمه الى العدالة.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع الحادث المشار إليه.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وشكل فريق بحث جنائي قاده العقيد أبو العزم فتحي رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والمقدم عبد المنعم الوكيل رئيس مباحث اول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته "في.ع" 28 سنة بسبب خلافات أسرية لهروبه عقب ارتكاب الجريمة.

إنهاء حياة زوجته



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.