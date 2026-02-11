قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

أب مكلوم ينعي رحيل أبناءه الثلاثة في حريق شقة بالمحلة: سامحوني أن قصّرت في حقكم

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

حالة وجع وألم لم تفارق قلب محمد عبد الله الأب المكلوم ابن قرية شبرابابل بمركز المحلة بعدما فقد أبناءه الثلاثة في حادث  حريق اندلع داخل شقتهم السكنية بالقاهرة ، تاركًا خلفه كلمات هزّت قلوب كل من قرأها.

تفاصيل الواقعة 

الأب المكلوم  نعى رحيل أبناءه بكلمات تقطر ألمًا ووجعًا، قال فيها:“انتقل لجوار ربهم أحباب الرحمن وعرسان الجنة والورد والفل والريحان”.

وتابع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك في رسالة مؤثرة: “أميرة قلبي وملكتي الجميلة ليلى، وتوأم روحي والقلب الحنون زين، وصديقي الصدوق يونس.. لم أشبع منكم”.
وفي كلمات كسرت القلوب، خاطب أبناءه قائلًا:
“سامحوني إن قصّرت في حقكم.. اشفعوا لي عند ربكم”.
رحم الله الأطفال الأبرياء، وألهم أهلهم الصبر والسلوان.

وجع الفراق 

وكانت قرية شبرا بابل بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت منذ قليل استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة ثلاثة أبناء من أفراد أسرة واحده من القرية   نتيجة حريق بشقة سكنية بالقاهرة مما اودي بحياتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
في المقابل نعي الاب محمد عبد الله رحيل ابنائه الثلاثة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فس بوك بتدوينه عده عبارات موجعه جاء أهمها « رحل أحباب الرحمن وعرسان الجنان ابنائي ليلي وزين ويونس ..نسالكم الدعاء لهم بالرحمه والمغفره ».

تحرك انساني  

في المقابل أعلن كبار الأسرة بأنه سيتم دفن الأطفال الثلاثة بمسقط رأسهم بقرية شبرابابل من خلال الإعلان عن نعي رحيلهم وجاء نصه :لله الأمر من قبل ومن بعد ..توفوا الي رحمة الله تعالي 
عصافير الجنه الثلاثه 
ليلي محمد احمد عبدالله 
زين محمد احمد عبدالله 
يونس محمد احمد عبدالله 
أبناء الاستاذ / محمد احمد عبدالله  وجدهم الاستاذ / احمد محمد عبدالله والعمده / حموده محمد عبدالله وعمهم الدكتور / علي احمد عبدالله ..وصلاة الجنازه عند وصول الجثامين بالجامع الكبير.

لحظات حرجه 


الجدير بالذكر أن الحريق نشب في شقتهم بالقاهرة خلال وجود الأم خارج المنزل لشراء بعض المستلزمات، وعند عودتها وجدت الشقة مشتعلة وبداخلها الصغار الثلاثة.

اخبار محافظة الغربية وفاة أبناء أسرة الأب ينعي رحيل أبناءه حريق هائل شقة سكنية المحلة

