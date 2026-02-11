عقب حلف اليمين.. وزير الدولة للإنتاج الحربي: حريص على تنفيذ التوجيهات بشأن زيادة الإنتاجية

توجه الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية، بخالص الشكر والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية بتكليفة لشغل هذا المنصب.



وتعهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، بأستكمال مسيرة التنمية والبناء داخل الإنتاج الحربي واتخاذ كل ما يلزم في سبيل ما يتعلق لتطوير وزيادة القدرة الإنتاجية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربى.

الدكتور مهندس صلاح سليمان



وأوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية سيتم الالتزام التام وتنفيذها حيث شملت تلك التكليفات ما يتعلق، بالإنتاج والطاقة والتنمية الاقتصادية والأمن القومي، ووضع خطة للوزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات اللازمة لتحقيقها وتحديد مد تنفيذها وتوفير التمويل اللازم لذلك ووضع مؤشرات قياس الأداء والتي ستكون جميعها محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة، وكانت من ضمن تلك التكليفات ايضاً ما يتعلق بتنمية المجتمع وبناء الإنسان والسياسة الخارجية و إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام بإجراءات شفافة تلبي طموح المواطنين وتؤدى الي الوصول إلي أعلى معدلات اداء للوزارة.



وأشار "جمبلاط" إلى أن الهدف الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي هو التصنيع العسكري لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية من الأسلحة والذخائر و المعدات العسكرية المختلفة فضلاً عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية للتصنيع المدني وتنفيذ المشروعات القومية حيث يعد الإنتاج الحربي أحد أهم القلاع الصناعية التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وان العمل داخل الإنتاج الحربي يسير وفق منظومة متكاملة لخروج المنتجات بالموصفات القياسية العالمية حيث تحتوي مصانع الإنتاج الحربى على إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية متطورة بالإضافة إلي توافر وكوادر البشرية المتميزة .



وشدد "جمبلاط" على ان العمل داخل الوحدات والشركات التابعة للوزارة يسير بشكل مميز، نظرا لما تمتلكه الوزارة من قدرات بشرية قادرة لا صناعة المستحيل وتحدي الصعاب، وتعمل الوزارة على صقل تنمية تلك مهارات جميع العاملين وتقديم كافة اوجه الدعم لهم من خلال تنظيم دورة العمل ووضع برامج تدرييبة وتأهيل للعاملين لكافة القطاعات سواء من خلال قطاع التدريب التابع للوزارة او لاستفادة من الدورات التدريبية المتميزة خارج الوزارة مع العاملين ، موضحا ان العنصر البشري هو العمود الفقري لعمليات التصنيع واساس نجاحه ولابد من التواصل الدائم والمباشر مع العاملين في كل الأوقات .



وأوضح الوزير أ، العمل سوف يتم على قدم وساق لتطوير المنتجات العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات، لتواكب احدث عمليات التصنيع على مستوى العالم مع الاستمرار في المشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة في التصنيع العسكري لاحداث طفرة في التصنيع المحلى، وأكد "جمبلاط" أن الأنظمة الدفاعية المصرية اثبتت مكانتها وكفاءتها على المستوى العالمي، وظهر ذلك من خلال معرض "ايديكس" الذي يقام كل عامين بمصر حيث اظهر مدى التطور المستمر منتجات الوزارة التي عرضت على مدار السنوات الماضية مثل سينا 200 ورعد 200 وردع 300 والمركبة سينا 806 و الذخائر بالأعيرة المختفلة و منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY) والصلب المدرع والتي تعد من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وستعمل على الحفاظ على تلك المكانة والارتقاء بها بمواكبة احدث التقنيات العالمية في هذا المجال .