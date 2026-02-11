أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميريكي دونالد ترامب؛ جيدة، لكن أوروبا تريد إفسادها.

وشدد لافروف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - على أنه تم التوصل إلى تفاهم في القمة الروسية الأمرييكية في مدينة أنكوريج، "ألاسكا 2025"، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأوربيين يريدون "تخريب" هذه العلاقة بين ترامب وبوتين.

وقال لافروف "إن هذا التقارب والاحترام المتبادل يساعدان على التوصل إلى التفاهم"، مضيفا أنه تم التوصل إلى تفاهم متبادل في قمة ألاسكا 2025، لكن زيلينسكي والدول الغربية يريدون تخريب ذلك.

وناقش الرئيسان الروسي والأمريكي، سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عقد في ألاسكا في 15 أغسطس