قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط

يترقب الشباب موعد طرح سكن لكل المصريين 8 الخاص بمنخفضي ومتوسطي الدخل والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال العام الجاري 2026 وذلك بعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 7 والتي ظهرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط ترقب للإعلان الجديد لبدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 قريبا.

موعد سكن لكل المصريين 8

تشير التوقعات إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستعد للإعلان عن الطرح الجديد خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعني أن الإعلان سيأتي قبل انتهاء شهر رمضان المبارك ويعد هذا الطرح من المراحل المهمة في برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى وحدات لمتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية على مستوى الجمهورية.

حجز شقق الإسكان الجديدة قبل نهاية رمضان

وأوضحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنّ موعد الطرح الجديد من الوحدات السكنية للمواطنين من فئتي منخفضي ومتوسطي الدخل سكن لكل المصريين 8، والذي يشمل عدداً كبيراً من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة في معظم محافظات الجمهورية، مقرر له خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، أي قبل انتهاء شهر رمضان.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سكن لكل المصريين 8 خلال شهر رمضان المقبل ويبدأ الشباب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لمنخفضي و متوسطي الدخل قبل بدء عيد الفطر المبارك 2026 .

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 8

- ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 25 ألف جنيه، وبحد أقصى 300 ألف جنيه سنويًا.

- الالتزام الكامل بنظام التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

- سداد مقدم جدية الحجز في الموعد المحدد، الذي يبلغ 100 ألف جنيه، على أن تُستكمل باقي الإجراءات وسداد الأقساط وفق قواعد التمويل العقاري المعتمدة.

- ألا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه، وبحد أقصى 240 ألف جنيه سنويًا.

- استيفاء جميع شروط الدخل المقررة بالمبادرة.

- أن يكون المتقدم من مستحقي الإسكان التعاوني في المحافظة المعلنة.



37 ألف وحدة قريباً

أشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنّ الطرح الجديد من مبادرة سكن لكل المصريين 8 يتضمن نحو 37 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط صندوق الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل طرح شقق سكن لكل المصريين 8

ويتم توفير شقق سكن لكل المصريين 8 جاهزة بمواصفات عالية وبنظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 20 عاما، وجميع التفاصيل المتعلقة بالمواصفات والأسعار وخطوات التقديم متاحة عبر كراسة الشروط بصيغة PDF، والتي يمكن تحميلها من الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومنصة مصر الرقمية.

ويشمل طرح شقق سكن لكل المصريين 8 عددًا كبيرًا من الوحدات الجاهزة التشطيب بمساحات تتراوح بين 110 و116 مترا، ويتم السداد على فترة تصل إلى 20 عامًا، وبفائدة سنوية ثابتة تبلغ 12%.

رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 8 pdf

ويتمكن المواطنون من تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 8 pdf عن طريق منصة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ويستطيع المواطنون أيضاً تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 8 pdf عن طريق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

نتيجة سكن لكل المصريين7

جدير بالذكر أن صندوق الإسكان قد أعلن عن نتائج المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين 7 قبل حوالي 10 أيام، حيث بدأ إرسال رسائل التخصيص للحاجزين المستوفين للشروط.