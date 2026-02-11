قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
أخبار البلد

المستشار محمود فوزي: خدمت مصر بتكليف وتشريف وأشكر القيادة السياسية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي
علا محمد

وجّه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي السابق، رسالة عقب تركه منصبه، عبر فيها عن اعتزازه وتقديره بالفترة التي قضاها في الحكومة.

وقال المستشار محمود فوزي عبر منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"قضيت نحو تسعة عشر شهرا في مهمّة كُلِّفتُ بها، وأقدمت عليها عندما دُعِيتُ، فأشكر القيادة السياسية على الفرصة التي منحتني إيّاها؛ لأن أكون جزءًا من تركيبة الإدارة المصرية في فصل مهم من عُمر الجمهورية الجديدة، وأتمنّى التوفيق للمستشار الجليل هاني حنا عازر، وكل الوزراء الجُدد، في المسؤولية التي كلفوا بها ".

وتابع :"واذا كانت الوزارة "تكليف" بكل ما يحمله المعنى من التزام ورسالة وواجبات، فانها ايضا "تشريف" من مُنطلق أن خدمة مصر شرف لا يعلوه شرف، ولن يتأخّر عنها مصري مُخلص إذا دُعِيَ إليها، وسيكون دومًا رهن إشارتها، وعلى أهبّة الاستعداد للوفاء بواجبه من أي موقع كان".

وأكمل :"سعدتُ بالثقة أوّلاً، وتشرّفت بالخدمة العامة، ولم ولن ينقص امتناني مع الاستحقاق الطبيعي بالإحلال والتبديل. وأودّ أن أُهنئ الزملاء الذين وثقت فيهم القيادة السياسية، وأن أشكر السيد الرئيس السيسي، بصفته وشخصه ؛ لأنه قائد على قدر المسؤولية، فضلا على جدّيته وإخلاص وجهه للوطن؛ فإنه يجمع الحسم بالموضوعية، والتوجيه بالدعم والمساندة،  ومع مهابته وعِظَم قدره، لا تغيب لمسة الأبوّة عن لُغته وتعاملاته".

وختم فوزي :"على صدري نَوط من ذهب؛ أن مُنِحتُ فرصة العمل في خدمة مصر. وسام قلدني اياه الرئيس السيسي، أشكره عليه، وأعاهده على أن أبقى مُخلصا للقيم النبيلة التي اجتمعنا عليها في العمل مع سيادته ، وتعلّمناها منه، وتوطّدت عليها نفوسنا في النظر دومًا إلى صالح الوطن والمواطنين، والحمد لله في البدء وفي الختام".

المستشار محمود فوزي محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي السابق السيد الرئيس السيسي وزير الشئون النيابية والقانونية

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

بونو

بونو يقترب من المشاركة مع الهلال أمام الاتفاق بالدوري السعودي

الأهلي

أمير هشام يتغزل في نجوم الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي

كامويش

صفقة قوية.. طارق السيد يسخر من يلسين كامويش

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

