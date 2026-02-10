قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
توك شو

رغم خروجه من التشكيل الوزاري .. بكري: أتوقع دورا مهما للمستشار محمود فوزي

مصطفى بكري
مصطفى بكري
هاني حسين

قال النائب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إنه يتوقع دورًا مهمًا للمستشار محمود فوزي خلال الأيام المقبلة، رغم خروجه من التشكيل الوزاري الأخير.


وعلق بكري على التعديلات الوزارية قائلًا إن غياب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جاء رغم أدائه الرفيع والمميز، مضيفًا:« أعتقد أنه سيكون له دور مهم، وأتوقع  أنه سيكون له دور مؤثر في الأيام المقبلة».


وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:«مش هيروح البيت، هيكون له دور مهم في المرحلة الجاية».


وأشار بكري إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يشهد تغييرات مهمة، لافتًا إلى مسألة دمج بعض الوزارات، وقال إنه استغرب من دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية، مؤكدًا أن وزارة البيئة كان من المفترض أن تستمر كوزارة مستقلة نظرًا لأهميتها.


وأضاف أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أصبحت تتحمل حقيبتين وزاريتين، وهو ما يتطلب وجود مساعدين لها لمواجهة الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها.


وأوضح بكري أن التشكيل الوزاري الحالي يضم أربع سيدات فقط، وهو ما يمثل تراجعًا مقارنة بتشكيلات سابقة ضمت ثماني وزيرات، معتبرًا أن هذا التراجع ليس أمرًا إيجابيًا.

