رغم خروجه من التشكيل الوزاري .. بكري: أتوقع دورا مهما للمستشار محمود فوزي

قال النائب مصطفى بكري، الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، إنه يتوقع دورًا مهمًا للمستشار محمود فوزي خلال الأيام المقبلة، رغم خروجه من التشكيل الوزاري الأخير.



وعلق بكري على التعديلات الوزارية قائلًا إن غياب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جاء رغم أدائه الرفيع والمميز، مضيفًا:« أعتقد أنه سيكون له دور مهم، وأتوقع أنه سيكون له دور مؤثر في الأيام المقبلة».



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:«مش هيروح البيت، هيكون له دور مهم في المرحلة الجاية».



وأشار بكري إلى أن التشكيل الوزاري الجديد يشهد تغييرات مهمة، لافتًا إلى مسألة دمج بعض الوزارات، وقال إنه استغرب من دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية، مؤكدًا أن وزارة البيئة كان من المفترض أن تستمر كوزارة مستقلة نظرًا لأهميتها.



وأضاف أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أصبحت تتحمل حقيبتين وزاريتين، وهو ما يتطلب وجود مساعدين لها لمواجهة الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتقها.



وأوضح بكري أن التشكيل الوزاري الحالي يضم أربع سيدات فقط، وهو ما يمثل تراجعًا مقارنة بتشكيلات سابقة ضمت ثماني وزيرات، معتبرًا أن هذا التراجع ليس أمرًا إيجابيًا.