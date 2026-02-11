خبير لوائح رياضية يدعو جوهر نبيل لتطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية

طالب ‏عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، وزير الشباب والرياضة الجديد جوهر نبيل، بأن يكون أول قراراته في ملف كرة القدم هو تطبيق لائحة الكفاءة المالية على الأندية.

وقال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بعد تعيين وزير جديد للشباب والرياضة أتمنى يكون أول قراراته بخصوص كرة القدم هو عمل لائحة الكفاءة المالية للأندية والتى بناء عليها تعمل لجنة التراخيص بالاتحاد المصرى وتفعيل اللائحة المالية للأندية الرياضية بتحميل مجالس الإدارات الخسائر المالية المرتبطة بالقرارات الخاطئة”.

وتصدّر اسم جوهر نبيل، نجم كرة اليد المصرية السابق، المشهد الرياضي خلال الساعات الماضية، عقب إعلان توليه منصب وزير الشباب والرياضة، خلفًا للدكتور أشرف صبحي، في إطار التعديل الوزاري الجديد، في خطوة تعكس توجه الدولة للاعتماد على الكفاءات الرياضية صاحبة الخبرة الميدانية والإدارية.

ويأتي اختيار جوهر نبيل في توقيت بالغ الأهمية، تسعى فيه الرياضة المصرية إلى الحفاظ على مكتسباتها القارية والدولية، إلى جانب تطوير منظومة الشباب والبنية التحتية الرياضية، وهو ما يضع الوزير الجديد أمام ملفات شائكة وتحديات تتطلب خبرة عملية واسعة.