نصر أبوالحسن يكشف مفاجآت صادمة عن قضايا الإسماعيلي وأزمة القيد

كشف نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، مفاجآت قوية بشأن القضايا الدولية وأزمة القيد.

وقال نصر أبو الحسن، عبر برنامج «الكورة مع فايق» على قناة MBC مصر 2: «استلمت النادي وعليه 15 قضية، حليت منهم 9 قضايا، وفيه قضيتين خفضنا مبالغهم من 3 مليون دولار إلى 800 ألف دولار. إجمالي الـ 15 قضية كان قيمتهم 9 ملايين دولار، سددنا منهم حوالي 2 مليون دولار. القيد التأديبي كان هينتهي يوم 31 ديسمبر، وكنت ناوي من 1 يناير أخلص ثلاث قضايا باقية وأفتح القيد وأقيد لاعبين في أول 10 أيام من يناير قبل نهاية التوقف».

وتابع: «مجلس الإدارة وافق بالإجماع على الحصول على قرض بـ 60 مليون جنيه لسداد الغرامات الدولية فقط، والوزارة وافقت مبدئيًا بشرط مراجعة العقد قانونيًا، بعتنا العقد، والوزارة قعدت شهرين وردت بنفس الموافقة المبدئية من غير ما تعتمد العقد، والبنك رفض يدينا الفلوس إلا بموافقة صريحة واعتماد للعقد».

وأضاف: «عندي قطعتين أرض في النادي (1650 متر و2500 متر) كنت هعملهم مجمع بنوك، واتفقت مع بنكين وكانوا هيدونا مقدم لا يقل عن 50-60 مليون جنيه نسد بيهم الغرامات عشان نبدأ. لازم شهادة صلاحية من الحي، والورق فضل يروح شمال ويمين وتلكيك من المحافظة».

واستطرد: «اتفقت مع شركتين لإدارة النادي الاجتماعي وتمويل العضويات، كنا هنطرح 1000 عضوية بـ 120 مليون جنيه، وناخد مقدمات تساعدنا. لكن النادي الاجتماعي ما استلمناهوش وراحوا ماشينا (استبعاد المجلس)».

واختتم: «أنا قلت يمكن المشكلة في نصر أبو الحسن كشخصية بتلتزم باللوائح، بس اكتشفت إن المشكلة مع النادي، لأن اللجنة اللي جت بعدي ما كملتش المشروعات دي ولا خدوا النادي الاجتماعي ولا عملوا حتتين الأرض».