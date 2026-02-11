قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيتساوى مع زيزو وتريزيجيه.. سيف زاهر يكشف تحركات الأهلي لتثبيت مكانة إمام عاشور
دينا أبو الخير: ماء زمزم لما شُرب له .. ونية الشفاء مفتاح البركة | فيديو
إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل
نتنياهو يلتقي مبعوث ترامب وصهره قبل قمة حاسمة مع الرئيس الأمريكي
مُخطط أوكراني خبيث بشأن المفاوضات مع روسيا | تفاصيل
الزمالك يضع شرطاً لعودة «محمد عواد» للمشاركة مع الفريق بالمباريات | تعرّف عليه
هل يجوز إهداء ثواب الصيام إلى الأحياء؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026
موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك
خزينة الأهلي تنتعش بمليون دولار خلال أيام قليلة |تفاصيل
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نصر أبوالحسن يكشف مفاجآت صادمة عن قضايا الإسماعيلي وأزمة القيد

نصر أبو الحسن
نصر أبو الحسن
سارة عبد الله

كشف نصر أبو الحسن، رئيس نادي الإسماعيلي السابق، مفاجآت قوية بشأن القضايا الدولية وأزمة القيد.

وقال نصر أبو الحسن، عبر برنامج «الكورة مع فايق» على قناة MBC مصر 2: «استلمت النادي وعليه 15 قضية، حليت منهم 9 قضايا، وفيه قضيتين خفضنا مبالغهم من 3 مليون دولار إلى 800 ألف دولار. إجمالي الـ 15 قضية كان قيمتهم 9 ملايين دولار، سددنا منهم حوالي 2 مليون دولار. القيد التأديبي كان هينتهي يوم 31 ديسمبر، وكنت ناوي من 1 يناير أخلص ثلاث قضايا باقية وأفتح القيد وأقيد لاعبين في أول 10 أيام من يناير قبل نهاية التوقف».

وتابع: «مجلس الإدارة وافق بالإجماع على الحصول على قرض بـ 60 مليون جنيه لسداد الغرامات الدولية فقط، والوزارة وافقت مبدئيًا بشرط مراجعة العقد قانونيًا، بعتنا العقد، والوزارة قعدت شهرين وردت بنفس الموافقة المبدئية من غير ما تعتمد العقد، والبنك رفض يدينا الفلوس إلا بموافقة صريحة واعتماد للعقد».

وأضاف: «عندي قطعتين أرض في النادي (1650 متر و2500 متر) كنت هعملهم مجمع بنوك، واتفقت مع بنكين وكانوا هيدونا مقدم لا يقل عن 50-60 مليون جنيه نسد بيهم الغرامات عشان نبدأ. لازم شهادة صلاحية من الحي، والورق فضل يروح شمال ويمين وتلكيك من المحافظة».

واستطرد: «اتفقت مع شركتين لإدارة النادي الاجتماعي وتمويل العضويات، كنا هنطرح 1000 عضوية بـ 120 مليون جنيه، وناخد مقدمات تساعدنا. لكن النادي الاجتماعي ما استلمناهوش وراحوا ماشينا (استبعاد المجلس)».

واختتم: «أنا قلت يمكن المشكلة في نصر أبو الحسن كشخصية بتلتزم باللوائح، بس اكتشفت إن المشكلة مع النادي، لأن اللجنة اللي جت بعدي ما كملتش المشروعات دي ولا خدوا النادي الاجتماعي ولا عملوا حتتين الأرض».

نصر أبو الحسن الإسماعيلي نادي الإسماعيلي

