إعادة تشغيل شركة الكرة.. قرارات جديدة من اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عددا من القرارات المهمة خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم الثلاثاء 10 فبراير داخل مقرالنادي، وذلك في إطار خطة إعادة تنظيم الأوضاع الإدارية والمالية ودعم قطاع كرة القدم.

وجاءت القرارات كالتالي:-



وجهت اللجنة الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة النادي السابق على الفترة التي قضاها في إدارة القلعة الصفراء، مؤكدة فيالوقت نفسه استمرار المفاوضات مع أحد المستثمرين بما يحقق الفائدة لنشاط كرة القدم داخل النادي.





وأكدت اللجنة تحركها في مختلف المسارات التي تسهم في تنمية موارد النادي، مع اعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركةالنادي لكرة القدم

رت اللجنة صرف مرتبات العاملين بالنادي عقب الانتهاء من اعتماد التوقيعات البنكية الجديدة بحد أقصى بعد غد، كما تمتجديد تعاقدات العاملين داخل النادي، بالإضافة إلى اعتماد سداد القسط الأخير من غرامة اللاعب كرميلو.

كما وافقت اللجنة على استقبال طلبات العضويات الجديدة داخل مقر النادي، مع دراسة طلبات إعادة العضوية بعد سدادالمتأخرات المستحقة.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة جماهير الإسماعيلي إلى مواصلة دعم الفريق والاصطفاف خلفه خلال المرحلة المقبلة،مؤكدة أن الجماهير تمثل السند والداعم الأساسي للنادي، كما أعلنت الموافقة على تعيين علي الأسود مستشارًا للجنةالمعينة اعتبارًا من اليوم.







