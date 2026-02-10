برلماني: التعديل الوزاري يعكس حرص الدولة على تطوير الأداء وتحقيق تطلعات المواطنين

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الذي تم الإعلان عنه يمثل خطوة إيجابية تعكس حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالأداء الحكومي، ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، بما يحقق مصلحة المواطن ويعزز مسار التنمية الشاملة.

وأوضح حافظ أن التعديل يأتي في توقيت مهم، ويعكس نهج الدولة القائم على التقييم المستمر لأداء الوزارات، وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات المختلفة بروح من الكفاءة والانضباط، وبما يدعم استقرار العمل التنفيذي داخل مؤسسات الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اختيار قيادات تنفيذية تمتلك خبرات متنوعة يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ خططها وبرامجها بكفاءة أعلى، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

وأضاف النائب أحمد حافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا أكبر بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة، ويعزز من تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، مشيدًا بروح التعاون القائمة بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأكد أن التعديل الوزاري يعكس اهتمام الدولة بالاستماع إلى نبض الشارع، والعمل على تلبية تطلعات المواطنين، من خلال تطوير آليات العمل الحكومي، وتعزيز مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص داخل الجهاز التنفيذي.

وأشار حافظ إلى أن حزب حماة الوطن يدعم كل خطوة تستهدف تحسين الأداء الحكومي، وتعزيز الاستقرار، ودفع عجلة التنمية، بما يرسخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويخدم أهداف الجمهورية الجديدة.