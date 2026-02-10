حماة الوطن: التعديل الوزاري يعكس رؤية الرئيس لتجديد الدماء وتعظيم الكفاءة… وتكليفات واضحة لحكومة تعمل لا تجامل

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الجديد يجسد بوضوح نهج الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء حكومة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن الرئيس لا يكتفي بإجراء تغيير في الأسماء، بل يرسخ لمرحلة جديدة عنوانها العمل الجاد، والانضباط، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وأوضح صالح أن تكليفات السيد الرئيس للحكومة جاءت حاسمة ومباشرة، وتعكس حرص القيادة السياسية على تجديد الدماء وضخ كفاءات تمتلك الخبرة والرؤية التنفيذية، وقادرة على ترجمة السياسات العامة للدولة إلى إنجازات على الأرض، خاصة في الملفات الاقتصادية، والخدمية، والتنموية التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن الرئيس السيسي أكد من خلال هذا التعديل أن المرحلة الحالية لا تحتمل التجربة أو المجاملة، بل تتطلب وزراء ومسؤولين يعملون بروح الفريق، ويتحملون المسؤولية، ويضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة تتطلب إدارة واعية وحاسمة.

وأضاف محمد مجدي صالح أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تكليفات الرئيس وفق جدول زمني واضح، وبمؤشرات أداء حقيقية، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، واستكمال مشروعات الجمهورية الجديدة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، خاصة في ملفات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، والتنمية العمرانية.

واختتم صالح تصريحه بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن يدعم بقوة توجهات القيادة السياسية، ويثق في أن التعديل الوزاري الجديد سيمثل دفعة قوية لمسار الإصلاح الشامل الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا الحكومة إلى التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل بشفافية، وتحويل تكليفات الرئيس إلى واقع يلمسه الشارع المصري في أقرب وقت.