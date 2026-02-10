قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني : التعديل الوزاري فرصة لتغيير السياسات .. وملفات الصناعة ودعم القطاع الخاص أولوية

حازم الجندي
حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول التعديل الوزاري يعكس حرص القيادة على تقييم الأداء الحكومي وتطويره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن التعديل الوزاري يهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي على محاور رئيسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان، موضحا أن التغيير الوزاري يعكس سعي الدولة لتقديم حلول عملية وسريعة للتحديات الإقليمية والدولية، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز مسار التنمية الشاملة.

النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ

وأشار المهندس حازم الجندى إلى أن هذا التعديل ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل خطوة حاسمة لتقوية الأداء الحكومي وتقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعكس سرعة التنفيذ وكفاءة الدولة في إدارة الملفات الوطنية.

كما شدد على ضرورة أن يستهدف التعديل الوزاري الجديد تحقيق تغيير شامل في السياسات العامة للدولة، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ملفات الاقتصاد والاستثمار، مع التركيز على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام الصناعات الوطنية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير السياسات الاستثمارية والصناعية يجب أن يقترن برؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من الفرص المحلية والإقليمية، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية للمستثمرين، بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو، ويعكس جدية الدولة في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

