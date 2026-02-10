إيهاب إمام يشيد بالتشكيل الوزاري الجديد: الحكومة أمام اختبار حقيقي

أشاد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، بالتشكيل الوزاري الجديد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً حكوميًا استثنائيًا يواكب حجم التحديات الراهنة، ويحقق نتائج سريعة وملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وأوضح النائب أن مجلس النواب سيدعم كل خطوة جادة من شأنها دفع عجلة العمل الوطني، مشددًا على أن الحكومة الجديدة تواجه اختبارًا حقيقيًا في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها تطوير قطاعي السياحة والطيران المدني، وتعزيز مناخ الاستثمار ودفع معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الصحية وتسريع تنفيذ برامج تنمية الريف المصري.

وأكد إيهاب إمام أن مركز ومدينة بنها، عاصمة محافظة القليوبية، لن يُتركا خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما تحتاجه من جهود تنموية وخدمية كبيرة، فضلًا عن مركز ومدينة كفر شكر، مشددًا على استمراره في متابعة هذه الملفات بشكل مباشر مع الحكومة الجديدة، لضمان تنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع تلبي تطلعات المواطنين وتدعم مسار التنمية.

وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص محاور الأمن القومي ودعم الإنتاج والتنمية والصحة والتعليم وغيرها من الملفات التي وجه بها الرئيس.