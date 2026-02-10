قيادي بحزب الجيل: التشكيل الوزاري الجديد خطوة مهمة لمواجهة التحديات

​أعرب المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، عن تفاؤله بالتشكيل الوزاري الجديد، متمنيًا التوفيق للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد في مهامهم الوطنية القادمة.

وأكد "محمود"، في بيان، على أهمية تكاتف الجهود خلف المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية استثنائية لاجتياز العقبات والصعوبات الاقتصادية التي فرضتها التغيرات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، فضلاً عن المتغيرات المحلية، موضحًا أن نجاح الحكومة في عبور الأزمة الاقتصادية الراهنة سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الموقف الاقتصادي المصري وقوة الدولة في الآونة القادمة.

وأعرب الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، عن كامل دعمه لتوجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن يوفق الله رئيس الوزراء ومجموعته الوزارية في تقديم حلول ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.

​وشدد على أن تضافر الجهود بين القوى السياسية والحكومة هو السبيل الوحيد لتحويل التحديات إلى فرص تدعم رفاهية المواطن المصري واستقرار الدولة.