مجدي مرشد : توجيهات الرئيس للحكومة بعد التعديل الوزاري تشكل خارطة طريق واضحة لمواجهة التحديات

أعرب الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، عن ترحيبه بالتعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب في هذه المرحلة، مؤكداً أن التغييرات تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وتحقيق تطلعات المواطن في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور مرشد إلى أهمية أن يشعر المواطن بتحسن ملموس على المستوى الاقتصادي والخدمي، مشدداً على أن الحكومة الجديدة أمام مسؤولية كبيرة لضمان تقديم خدمات فعّالة تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح أن ملف الصحة يظل من أولويات الحكومة، مطالباً بالتركيز على تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية في كافة المحافظات، بما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد وكيل لجنة الصحة أن توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة تشكل خارطة طريق واضحة، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بها لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف الدكتور مرشد أن التعاون الوثيق بين مجلس النواب والحكومة خلال الفترة المقبلة سيكون عاملاً حاسماً في نجاح السياسات الحكومية، لافتاً إلى أن المجلس سيؤدي دوره الرقابي بالكامل لمتابعة تنفيذ خطط الحكومة والتأكد من تحقيق الأهداف المرسومة لصالح المواطن