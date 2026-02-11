استقبال الدفعة السابعة من مُصابي غزة لتلقي العلاج في مصر.. «الهلال الأحمر» يكشف التفاصيل

أكدت أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنهم يعملون على استمرار تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية على مدار أكثر من 10 أيام.

وقالت أمال إمام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، إنه تم إرسال قوافل «زاد العزة» من مصر إلى غزة، حيث وصلت اليوم القافلة رقم 135 من المساعدات، والتي حملت أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، مع التركيز على الملابس الشتوية والبطانيات وخيام الإيواء.

وتابعت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أنه تم أيضًا استقبال الدفعة السابعة من المرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

وأشارت إلى أن دور الهلال الأحمر المصري يتمثل في التواجد داخل معبر رفح من الجانب المصري، ليكون نقطة استقبال ودعم لأشقائنا الفلسطينيين.