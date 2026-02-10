تقارير إعلامية: فحوصات طبية عاجلة للمصابين الفلسطينيين فور وصولهم للجانب المصري من معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العريش، إن الطريق الواصل بين العريش ورفح المصرية يمكن وصفه بـ«شارع الدعم الإنساني»، في ظل العمل المتواصل على مدار الساعة دون توقف، حيث تشهد الساعات الأولى من اليوم توافد الفلسطينيين الموجودين في مصر باتجاه المعبر، بينما تستقبل الأراضي المصرية مع نهاية اليوم دفعات من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.

وأوضح الغنام خلال مداخلة مع الإعلامية آلاء شتا، على قناة إكسترا نيوز، أن قوافل المساعدات المصرية لا تتوقف على مدار اليوم، في إطار عمل إنساني مستمر سواء داخل معبر رفح أو في محيطه، مشيرًا إلى وصول دفعة جديدة من المصابين والجرحى خلال الساعات الماضية، وسط حالة استنفار كامل من المتطوعين في الهلال الأحمر المصري والعاملين داخل المعبر، الذين يستقبلون هذه الدفعات بترحاب كبير، إدراكًا لأهمية إنقاذ الأرواح.

وأضاف أن الفلسطينيين الوافدين إلى الأراضي المصرية يشعرون وكأنهم وُلدوا من جديد فور وصولهم، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية شديدة السوء التي عاشوها لفترات طويلة داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن مشهد الاستقبال المصري للجرحى فور وصولهم يعكس صورة إنسانية مغايرة تمامًا.

وأشار إلى أنه يتم فور دخول المصابين إجراء فحوصات طبية سريعة لتحديد طبيعة الإصابة أو الجراحة المطلوبة، وعلى أساسها تحدد الأطقم الطبية مسار انتقال كل حالة، سواء إلى مستشفيات العريش أو إلى مستشفيات أخرى داخل المحافظات، موضحًا أن بعض الحالات، مثل أمراض الأورام أو العيون أو الحروق المتقدمة، تتطلب نقلها إلى مستشفيات أكثر تخصصًا