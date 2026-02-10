وصول الدفعة السابعة من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح للعلاج بمصر

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بوصول الدفعة السابعة من المرضى والمصابين من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح، تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

وفي وقت لاحق ؛ قال رمضان المطعني، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمام معبر رفح، إن معايير تحديد أولويات العبور من الاتجاهين تخضع لترتيبات وتنسيق مشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني.

وأوضح المطعني، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية أن الحديث يدور عن فلسطينيين تواجدوا في مصر لما يقارب عام ونصف أو أكثر، منذ إغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني واحتلاله خلال الفترة الماضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هؤلاء الفلسطينيين أقاموا في محافظات شمال سيناء المختلفة، وتلقّى عدد كبير منهم خدمات علاجية، شملت حالات حرجة وأصحاب أمراض مزمنة.