رمضان يبدأ بأجواء أقل حرارة.. خريطة الطقس وتقلباته خلال الأيام المقبلة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة تقلبات واضحة في الأحوال الجوية، ما بين موجة حارة غير معتادة على هذا التوقيت من العام وتوقعات بانكسار تدريجي للحرارة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يثير تساؤلات المواطنين حول طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة.

متابعة التغيرات المتوقعة

وفي هذا السياق، تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية إصدار تحذيرات وتوضيحات دقيقة لمتابعة التغيرات المتوقعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية ونشاط الرياح في بعض المناطق.

توخي الحذر في اختيار الملابس

وتؤكد الأرصاد أهمية توخي الحذر في اختيار الملابس، وعدم الانخداع بالدفء المؤقت، في ظل توقعات بانخفاض تدريجي للحرارة مع بداية الشهر الكريم.

تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة

من جانبها؛ كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات والأيام المقبلة، موضحة أن البلاد ما زالت تتأثر بموجة حارة تبلغ ذروتها غدًا، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 29 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة الحالية

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 8 درجات مئوية، مؤكدة أن هذه الأجواء غير معتادة في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت أن انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة سيبدأ اعتبارًا من يومي الأربعاء والخميس، لتتراوح العظمى ما بين 23 و24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى مع بداية الأسبوع المقبل.

إثارة الرمال والأتربة

وأشارت إلى أن يومي الخميس والجمعة سيشهدان نشاطًا ملحوظًا للرياح، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، محذرة من القيادة على الطرق خلال فترات الرياح النشطة.

كما نبهت إلى تكون الشبورة المائية صباح غدٍ حتى الساعة العاشرة صباحًا، على أن تتلاشى تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس، مؤكدة ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

واختتمت غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن المؤشرات المناخية تشير إلى تراجع تدريجي في درجات الحرارة مع بداية شهر رمضان، لكنها ستظل أعلى قليلًا من المعدلات الطبيعية، مشددة على عدم التسرع في تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.