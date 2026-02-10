قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المهندس رأفت هندي.. من هو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

المهندس رأفت هندي وزيرا للاتصالات
المهندس رأفت هندي وزيرا للاتصالات

وافق مجلس النواب على تعيين المهندس رأفت هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفًا للدكتور عمرو طلعت، في إطار التغييرات الوزارية المحدودة المرتقبة عقب انتخاب مجلس النواب الجديد.

وكان المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي يشغل منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، إلى جانب رئاسته لقطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، ومنصب رئيس قطاع الأمانة العامة منذ يوليو 2018، فيما تم تعيينه نائبًا للوزير في يونيو 2024.

يعد هندي أحد العقول التي وضعت أسس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية داخل الوزارة، حيث أسسه عام 2006 بعد تصعيده للمنصب في سن مبكرة، حتى أصبح لاحقا الذراع التنفيذي الأكبر لمشروعات التحول الرقمي.

وجاء التعديل الوزاري الجديد كالآتي:

-الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا للشؤون الاقتصادية 
- الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة 
- المهندس كامل الوزير وزيرا للنقل 
-الدكتور منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة 
-الدكتور بدر أحمد عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 
-محمد فريد محمد صالح الاستثمار والتجارة الداخلية 
-قنصوة التعليم العالي والبحث العلمي 
-رندة وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
-رأفت عبد العزيز فهمي .. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
- السيد ضياء رشوان وزيرا للإعلام 
-اللواء صلاح محمد سليمان وزيرا للدولة والانتاج الحربي 
-المستشار هاني عازر وزيرا للشؤون النيايبة 
-المستشار محمود الشريف وزير العدل 
-الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة 
-الدكتور أحمد توفيق رستم وزير التخطيط 
- السيد حسن الرداد وزير للعمل 
-السيد جوهر نبيل محمد وزير الشباب والرياضة 
- السيد خالد على ماهر وزير الصناعة 
-محمد أبو بكر صالح عبد الفتاح نائبا لوزير الخاريجة للشؤون الافريقية 
-وليد عباس نائبا لوزير الاسكان للمجتمعات العمرانية 
-احمد عمران نائبا اللاسكان مرافق 
-سمر محمود عبد الواحد نائبا للخارجية التعاون الدولي

مجلس النواب المهندس رأفت هندي التغييرات وزير الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

حزب المصريين الأحرار

«المصريين الأحرار»: تغييرات الحكومة الجديدة بداية تصويب مطلوب.. والرهان على التنفيذ

وزارة شؤون المجالس النيابية

السيرة الذاتية للمستشار هاني حنا عازر وزير الشئون النيابية الجديد

الموافقة على التعديل الوزاري الجديد

مصر القومي : التعديل الوزاري الجديد فرصة للإصلاح ومراعاة هموم المواطن

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد