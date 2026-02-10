المهندس رأفت هندي.. من هو وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟

وافق مجلس النواب على تعيين المهندس رأفت هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفًا للدكتور عمرو طلعت، في إطار التغييرات الوزارية المحدودة المرتقبة عقب انتخاب مجلس النواب الجديد.

وكان المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي يشغل منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، إلى جانب رئاسته لقطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، ومنصب رئيس قطاع الأمانة العامة منذ يوليو 2018، فيما تم تعيينه نائبًا للوزير في يونيو 2024.

يعد هندي أحد العقول التي وضعت أسس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية داخل الوزارة، حيث أسسه عام 2006 بعد تصعيده للمنصب في سن مبكرة، حتى أصبح لاحقا الذراع التنفيذي الأكبر لمشروعات التحول الرقمي.

وجاء التعديل الوزاري الجديد كالآتي:

-الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا للشؤون الاقتصادية

- الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

- المهندس كامل الوزير وزيرا للنقل

-الدكتور منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة

-الدكتور بدر أحمد عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

-محمد فريد محمد صالح الاستثمار والتجارة الداخلية

-قنصوة التعليم العالي والبحث العلمي

-رندة وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

-رأفت عبد العزيز فهمي .. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

- السيد ضياء رشوان وزيرا للإعلام

-اللواء صلاح محمد سليمان وزيرا للدولة والانتاج الحربي

-المستشار هاني عازر وزيرا للشؤون النيايبة

-المستشار محمود الشريف وزير العدل

-الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة

-الدكتور أحمد توفيق رستم وزير التخطيط

- السيد حسن الرداد وزير للعمل

-السيد جوهر نبيل محمد وزير الشباب والرياضة

- السيد خالد على ماهر وزير الصناعة

-محمد أبو بكر صالح عبد الفتاح نائبا لوزير الخاريجة للشؤون الافريقية

-وليد عباس نائبا لوزير الاسكان للمجتمعات العمرانية

-احمد عمران نائبا اللاسكان مرافق

-سمر محمود عبد الواحد نائبا للخارجية التعاون الدولي