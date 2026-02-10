قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
أ ش أ

 أدان مجلس حكماء المسلمين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة غير شرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجلس - في بيان صادر اليوم، الثلاثاء، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - رفضه القاطع لمثل هذه الانتهاكات التي تسعى لتسريع محاولات الضم غير القانوني للضفة الغربية وتهدد بتهجير الشعب الفلسطيني، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد المجلس على أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وحذر المجلس من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية لما تمثله من تصعيد خطير يغذي العنف ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني.

وجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

حكماء المسلمين الإجراءات الإسرائيلي القرارات الاستيطان

