القصة الكاملة لسقوط مديرة إحدى الشركات السياحية بتهمة النصب على المواطنين لأداء مناسك العمرة

لم تكن الرحلة إلى بيت الله مجرد سفر عادي، بل كانت حلم عمر. حلم تأجل سنوات طويلة، كبر مع الدعاء، وترسخ مع كل نظرة للكعبة على شاشة التلفزيون .





بعضهم كان ينتظر دوره منذ شبابه، وآخرون تقدم بهم العمر وهم يرجون أن يختموا حياتهم بسجدة أمام الحرم.





هنا في أحد أحياء القاهرة البسيطة، ظهرت سيدة قدمت نفسها باعتبارها المديرة المسؤولة لإحدى شركات السياحة، كلماتها كانت مطمئنة، وابتسامتها واثقة، وحديثها مليء بالوعود تأشيرات جاهزة، أسعار مخفضة، إجراءات سهلة وسريعة.





لم يشكّ أحد، فالحلم كان أكبر من الشك، بدأ الناس يأتون إليها واحدًا تلو الآخ، موظف بسيط باع مصوغاته، سيدة أرملة أخرجت مدخرات عمرها، أب أراد أن يصطحب والدته العجوز لأداء العمرة قبل أن يخذله الجسد، جميعهم جمعوا أموالهم بقلوب مرتعشة، لكن مليئة بالأمل.





مرت الأيام، ثم الأسابيع، لا تأشيرات، لا مواعيد سفر، فقط أعذار متكررة: تأخير إداري، إجراءات من السعودية، اصبروا أيام قليلة، ومع كل تأجيل، كانت القلوب تنقبض، والقلق يكبر.





وحين أدرك الضحايا الحقيقة، كان الأوان قد فات، اختفت السيدة، وأُغلقت الأبواب، وضاع الحلم، لم يضع المال فقط، بل ضاع معه شعور بالأمان، وانكسرت ثقة بريئة استُغلت باسم الدين.





تحركت الأجهزة الأمنية بعد تلقي البلاغات، وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن الشركة تعمل دون ترخيص، وأن ما جرى لم يكن خطأً عارضا، بل نصبًا ممنهجًا استهدف الراغبين في أداء الحج والعمرة، مع الترويج للنشاط الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبحوزتها هاتف محمول كشف عن أدلة دامغة تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها، اعترفت بما ارتكبته، وتبين استيلاؤها على نحو مليون جنيه من 11 مواطنًا.