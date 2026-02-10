تعليم النواب توصي بعقد اجتماع موسع مع الحكومة لنظر تطوير المستشفيات الجامعية

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور أشرف الشيحي بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء ، بعقد اجتماع موسع بحضور وزراء التعليم العالي والمالية وهيئة الشراء الموحدوالجهات المعنية لمناقشة خطة تطوير المستشفيات الجامعية ،واحتياجاتها لتقوم بدورها المهم التعليمي والتدريبي وعلاج المترددين عليها

وأكد " الشيحي " أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور مهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضي بالإضافة لدورها التعليمي والتدريبي لافتا أن ما أثير في اللجنة حول الاعتمادات الإضافية من وزارة المالية كدعم إضافي للمستشفيات الجامعية سنناقش ما تم صرفه بالفعل خاصة وأنه مخصص لها 4 مليار جنيها لتوفير باحتياجاتها

جاء ذلك خلال مناقشة طلب احاطة بشأن العجز الشديد في التخصصات بمستشفيات الجامعية بالمنيا