اتفاق التجارة الهندي - الأمريكي يعزز صادرات المزارعين.. ونيودلهي تتقدم بفائض زراعي قوي

تسود توقعات بأن يحقق اتفاق التجارة الثنائية المقترح بين الهند والولايات المتحدة مكاسب واسعة للمزارعين الهنود، في ظل تمتع نيودلهي بأفضلية تصديرية واضحة وارتفاع إمكانات الدخل في قطاعات الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.

وتُظهر البيانات أن الهند سجلت فائضاً تجارياً زراعياً قدره 1.3 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2024، بعدما بلغت صادراتها الزراعية 3.4 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 2.1 مليار دولار، ما يعكس قوة موقعها الصافي في تجارة المنتجات الزراعية، وفقا لصحيفة "إيكونوميك تايمز " الهندية.

ويُعد الحصول على نفاذ دون رسوم جمركية إلى سوق الواردات الزراعية الأمريكية، التي تقدر بنحو 46 مليار دولار، أحد أبرز المكاسب المتوقعة. وتشمل خطوط السلع المعفاة من الرسوم بالفعل صادرات هندية بقيمة 1.4 مليار دولار، مثل التوابل والشاي والقهوة والفواكه والأغذية المصنعة والزيوت العطرية، وهو ما يعزز قدرة المزارعين على تحقيق أسعار أفضل في السوق الأمريكية.

كما تحصل الهند على وصول تفضيلي إلى سوق أمريكية أوسع بقيمة 160 مليار دولار عند تعرفة متبادلة تبلغ 18 في المئة، ما يفتح المجال أمام توسع صادراتها في قطاعات تتمتع فيها بقدرات إنتاجية وتنافسية عالمية، وعلى رأسها قطاع المنتجات البحرية الذي يستفيد من سوق أمريكية قيمتها 25 مليار دولار.

ويرتكز الاتفاق على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الصادرات الزراعية الكبرى، دعم منتجات الغابات، وتشجيع المحاصيل المستقبلية والمعيشية. وتشير الأرقام إلى فرص نمو كبيرة في التوابل والأرز والشاي والقهوة والفواكه، إضافة إلى منتجات الغابات مثل العصارات النباتية، فضلاً عن المنتجات المعالجة وجوز الهند.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الهند ستكون من أبرز المستفيدين من الاتفاق، عبر زيادة الصادرات وتحسين أسعار المنتجين وتوسيع مصادر الدخل الريفي.