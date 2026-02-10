قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

على الرغم من الأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهدت سماء أوروبا مرور طائرته الرسمية "جناح صهيون" في رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران حول العالم،أن الطائرة اجتازت أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول أوروبية بارزة جميعها أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ما يثير تساؤلات حول التزام هذه الدول بقرارات الهيئة القضائية الدولية.

وتوجه نتنياهو إلى واشنطن، الثلاثاء، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "محاولة التأثير" على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فيما حذرت طهران من تدخل تل أبيب في هذه المحادثات.

وقال نتنياهو للصحافيين قبيل صعوده إلى الطائرة متوجهاً إلى واشنطن، إنه سيعرض على ترمب مقاربته القائمة على "المبادئ الإسرائيلية" في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران.

وزعم نتنياهو أن "هذه المبادئ لا تهم إسرائيل وحدها، بل تهم كل دولة في العالم تسعى إلى السلام والأمن"، حسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن نتنياهو يتوجّه إلى واشنطن "في محاولة للتأثير على المحادثات النووية" بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان من المقرر أن يسافر نتنياهو إلى واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكنه طلب تقديم موعد الرحلة للقاء ترمب، في خطوة فسّرها البعض على أنها تعكس قلقاً من المسار الذي قد تتخذه المحادثات الأميركية الإيرانية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "يرى نتنياهو أن أي اتفاق يجب ألا يقتصر على منع إيران من السعي لامتلاك سلاح نووي، وإزالة أي إمكانية لتخصيب اليورانيوم، بل يجب أن يقيّد أيضاً برنامج الصواريخ الباليستية، ويضمن وقف دعم وتمويل الجماعات الإقليمية".

المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جناح صهيون الولايات المتحدة سماء أوروبا تتبع حركة الطيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | لمحبي الألعاب .. إليك أفضل شاشة في الأسواق بمواصفات احترافية وأفضل ساعة ذكية بالأسواق في 2026

سوزوكي Across

إطلاق سيارة سوزوكي SUV الجديدة لمنافسة تويوتا RAV4

شاشة ألعاب

بميزات احترافية لمحبي الجيميز إليك أفضل شاشة ألعاب في 2026

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد