وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تمنع صحفيا روسيا من مرافقة نتنياهو إلى واشنطن

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت في اللحظات الأخيرة قبل توجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، بإنزال صحفي يعمل لصالح قناة (RT) الروسية من على متن الطائرة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب: "لأسباب أمنية، قرر المسؤولون عدم السماح له بالانضمام للرحلة".

بدورها، أوضحت هيئة الأمن العام الإسرائيلية (الشاباك) أن القرارات المتعلقة بالرحلات الحساسة تخضع لصلاحياتها القانونية، وذلك لحماية أمن الدولة ورئيس الوزراء.

ولم تكشف تفاصيل إضافية حول طبيعة "المراجعة الأمنية المفاجئة"، فيما تشير المصادر الإعلامية إلى أن القرار جاء في إطار التدابير الاعتيادية المشددة على الرحلات الرسمية الحساسة.