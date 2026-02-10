قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تمنع صحفيا روسيا من مرافقة نتنياهو إلى واشنطن

أرشيفية
أرشيفية
ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قامت في اللحظات الأخيرة قبل توجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، بإنزال صحفي يعمل لصالح قناة (RT) الروسية من على متن الطائرة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب: "لأسباب أمنية، قرر المسؤولون عدم السماح له بالانضمام للرحلة".

بدورها، أوضحت هيئة الأمن العام الإسرائيلية (الشاباك) أن القرارات المتعلقة بالرحلات الحساسة تخضع لصلاحياتها القانونية، وذلك لحماية أمن الدولة ورئيس الوزراء.

ولم تكشف تفاصيل إضافية حول طبيعة "المراجعة الأمنية المفاجئة"، فيما تشير المصادر الإعلامية إلى أن القرار جاء في إطار التدابير الاعتيادية المشددة على الرحلات الرسمية الحساسة.

بنيامين نتنياهو واشنطن زيارة نتنياهو إلى واشنطن روسيا وإسرائيل إسرائيل تمنع صحفيا روسيا

