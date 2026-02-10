قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بني سويف: 3 موائد رحمن ووجبات ومساعدات لـ136 ألف مواطن خلال رمضان

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار دعم المحافظة لكافة جهود ومبادرات مؤسسات المجتمع المدني الجادة، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وضمن رؤية الدولة للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير مؤسسة مصر الخير، الذي عرضته علياء مصطفى مسؤول أول جودة بمكتب المؤسسة – فرع بني سويف، والذي تضمن تفاصيل خطة المؤسسة لتنفيذ حملة "إفطار صائم" للعام الـ14 على التوالي، والتي يتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ / 2026 ، حيث تستهدف المؤسسة تقديم أكثر من 136 ألف وجبة إفطار وسحور، إلى جانب عدد من صور الدعم الغذائي والعيني للأسر المستحقة بمختلف مراكز المحافظة والطريق الصحراوي الغربي.

وأوضحت مسؤول أول الجودة أن خطة المؤسسة التي يتم تنفيذها تحت إشراف الأستاذ أحمد حلمي مدير مكتب تنفيذي بني سويف- تستهدف تنفيذ 3موائد الرحمن في 3 قاعات إفطار صائم (دار بمناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، قاعه سهر الليالى بمدينة ناصر، قاعه روتانا بالواسطى) بواقع 500 وجبة يوميًا لكل قاعة على مدار الشهر الكريم بإجمالي 45 ألف وجبة.

كما سيتم تشغيل مطبخ سحور بجمعية تنمية المجتمع المحلى بمركز ناصر بواقع 350 وجبة يوميًا طوال الشهر، بإجمالي 10 آلاف و500 وجبة  إلى جانب تشغيل مطبخين لإفطار الصائم بجمعية تنميه المجتمع المحلى بدشطوط مركز سمسطا، وجمعية أجيال الخير بالعواونه بمركز إهناسيا بواقع 350 وجبة يوميًا لكل مطبخ، بإجمالي 21 ألف وجبة لكلا المركزين.

هذا بالإضافة إلى توزيع 60 ألف وجبة بواقع 2000 وجبة إفطار مسافر يوميًا على الطريق الصحراوي الغربي، فضلًا عن توزيع كراتين مواد غذائية وكروت مواد غذائية وملابس على الأسر الأولى بالرعاية.

كلف المحافظ الجهات التنفيذية المعنية لاسيما الوحدات المحلية وقطاع التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لتيسير تنفيذ أنشطة الحملة وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق أهدافها الإنسانية والاجتماعية، مشيدًا بالدور المجتمعي والإنساني الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، مثمنًا جهود مؤسسة مصر الخير المتواصلة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

