محافظ بني سويف: تركيب مصاعد كهربائية لكوبري الشاملة للتيسير على كبار السن

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروع إنشاء كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، لمتابعة سير أعمال المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن خطة للتيسير على المواطنين، وتخفيف الزحام، وتحقيق السيولة المرورية، وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على شوارع وميادين المحافظة.

وذلك في إطار برنامجه الميداني لمتابعة المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها على أرض المحافظة، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل أية معوقات قد تواجه سير العمل.

وتنقل المحافظ في مواقع العمل على الجانبين الشرقي والغربي للكوبري، وناقش مع فريق التنفيذ المراحل الجارية، من أعمال تضمنت الانتهاء من صب القواعد المُسلّحة للمحاور وأعمال عزل القواعد، وصب بعض الحواجز الخرسانية للباكيات والبلاطة العلوية، فيما يجرى حاليا أعمال حدادة البلاطة السُفلية والويبات للباكية، بجانب صب بعض حوائط المنزل، بالتوازي مع أعمال الدهانات.

وناقش المحافظ مع القائمين على التنفيذ خطة ومراحل العمل في كوبري المشاة، حيث تم البدء في أعمال الجسّات والتصميمات تمهيدا لأعمال الخوازيق الحاملة للكوبري، الذي سيتم دعم سلالمه الخرسانية بمصاعد كهربية للتيسير على المواطنين في التنقل على جانبي ترعة الإبراهيمية "شرقاً وغرباً"، خاصة كبار السن وذوي الهمم والأطفال والمرضى، موزعة بواقع مصعد بشارع بورسعيد بجوار سور الجامعة، ومصعد آخر "كهربائي" بشارع سعد زغلول، فضلا عن سلم خرساني موازي لترعة الإبراهيمية.

وأكد المحافظ تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتذليل أية معوقات قد تواجه الأعمال، خاصة شركات المرافق، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع المرور والوحدة المحلية لتسهيل الحركة بمحيط الأعمال وعدم تأثيرها على انتظام العمل من ناحية، وفي نفس الوقت التيسير على المواطنين لتسهيل انتظام الحركة، خاصة في ظل كثافة الحركة بالمنطقة التي تقع بالمدخل الشمالي للمدينة العاصمة، ومع وجود العديد من المنشآت التعليمية والطبية والمصالح الحكومية والمرافق الخدمية الحيوية.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة دون تأخير، مع الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية، مؤكدًا أن المشروع لا يمثل مجرد إنشاءات هندسية، بل خدمة مباشرة للمواطن، تستهدف التيسير الحقيقي في الحركة والتنقل، خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم.

وأكد المحافظ أن دعم كوبري المشاة بالمصاعد الكهربائية والسلالم الآمنة يأتي في إطار الحرص على التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي وتخفف المعاناة اليومية عن المواطنين، وتحقق سهولة الحركة والعبور الآمن بين جانبي ترعة الإبراهيمية، بما يرسخ مفهوم “البنية التحتية الخادمة للإنسان “وليس فقط للسيارات.

ومن جانبه أكد المهندس ناصر فراج، مدير مديرية الطرق والنقل، أن الأعمال الجارية بالمشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وبمعدلات تنفيذ متقدمة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، مشيرًا إلى أن كافة فرق العمل تعمل على مدار الساعة لتنفيذ توجيهات محافظ بني سويف بسرعة الإنجاز، دون الإخلال بمعايير الجودة والسلامة، وبما يحقق أعلى معدلات الأمان للمواطنين.

وأوضح المهندس أحمد حسين عراقي ، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، أن المشروع يُعد من المشروعات الحيوية التي تُنفذ وفق أحدث النظم الهندسية الحديثة، ويخضع لإشراف فني دقيق ومتابعة مستمرة من الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تحقيق السيولة المرورية الكاملة، ورفع كفاءة الحركة بالمدخل الشمالي للعاصمة، مع مراعاة البعد الحضاري والجمالي للمنطقة.

وأشارت الأستاذة شيرين حسين، مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، إلى أن المشروع يتم تنفيذه في إطار منظومة عمل متكاملة بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وفق رؤية واضحة وتكامل إداري وهندسي، وبما يضمن تنفيذ توجيهات المحافظ بدقة، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، وتحقيق أقصى درجات التيسير على المواطنين، لافتة إلى أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان الالتزام بالخطة الزمنية والمعايير الفنية.

رافق المحافظ خلال الجولة: المهندس أحمد حسين عراقي حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف – الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج مدير مديرية الطرق والنقل، محمد بكري رئيس المدينة، شيرين حسين – مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، المهندس حسام حسن مدير عام التنفيذ والصيانة، المهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، المهندس محمد عشري مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكباري، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمود فاروق – شركة الغاز الطبيعي، ومهندسي الاستشاري والشركة المنفذة للمشروع ومسؤولي شركات المرافق.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يتكون من 2 كوبري سيارات: يبدأ الكوبري الأول "غرباً" من شارع بورسعيد صعوداً أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد نزولاً إلى شارع سعد زغلول، فيما يبدأ الكوبري الثاني "شرقاً" من أمام مديرية الصحة بشارع سعد زغلول صعوداً أعلى المشتل وترعة الإبراهيمية والسكة الحديد ثم يتفرع إلى 3 فرعات بشوارع: صلاح سالم وبورسعيد وسعد زغلول "فرعة لكل شارع"، بجانب كوبري مشاة أعلى المزلقان.