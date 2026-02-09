محافظ بني سويف: أهمية المشاركة الفاعلة لإدارات الأوقاف لنشر تعاليم الدين

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم"الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف الجديد ،حيث هنأه بثقة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،بإسناد مسؤولية وقيادة العمل الدعوي بالمحافظة،خلفا للدكتور عاصم القبيصي _ضمن حركة التنقلات التي أجرتها وزارة الأوقاف مؤخرا.

وخلال اللقاء تم مناقشة واستعراض مستجدات وخطة عمل المديرية في عدد من الملفات والمبادرات الفترة المقبلة،لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك،حيث أكد المحافظ أهمية المشاركة الفاعلة لإدارات وأجهزة المديرية في تنفيذ خطة المحافظة في المجالات التوعوية والدعوية ونشر تعاليم الدين السمحة ومواجهة الأفكار المغلوطة، ضمن رؤية مصر 2030،لبناء الشخصية المصرية المتكاملة.

من ناحيته هنأ وكيل الوزارة محافظ بني سويف بحلول شهر رمضان المُعظم ، معرباً عن امتنانه لحفاوة الاستقبال،وحرص المحافظ على دعمه في بداية عمله بالمحافظة،مؤكداً بذل قصارى الجهد لتكون المديرية بإمكاناتها الفكرية والدعوية عنصراً أساسياً ضمن خطة المحافظة التنموية.