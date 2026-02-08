قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص
أهلي طرابلس يتعاقد مع بلاتي توريه لاعب بيراميدز
الجيش السوري يرفع العلم الوطني فوق مطار القامشلي
التعديل الوزاري.. سيناريو الجلسة الطارئة لـ البرلمان والرئيس يملك هذا الحق
الفولت العالي يعود للدوري المصري.. إنبي يقترب من ضم كهربا في صفقة انتقال حر
محافظات

مدير مديرية أوقاف بني سويف يوجه بزيادة الجهود لخدمة بيوت الله | صور

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

باشر  الدكتور  سعيد حامد مبروك مهام عمله  مديرًا لمديرية أوقاف بني سويف، حيث استهل عمله  اليوم الأحد   بجولة تفقدية شملت عددًا من إدارات المديرية؛ للوقوف على سير العمل، والاطمئنان على انتظام الأداء الإداري والدعوي.

والتقى وكيل الوزارة الجديد بالعاملين بالمديرية مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيدا من الجهد لخدمة بيوت الله، والارتقاء بالمستوى الإداري لتحقيق ما تستهدفه وزارة الأوقاف.

استقبل “حامد ” قيادات الدعوة بالمديرية في لقاءٍ تعارفي أكد خلاله أهمية دور الأئمة والدعاة في نشر التوعية الدينية، والقيام بمهمام عملهم على أعلى مستوى لا سيما وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك،  لتعزيز القيم الدينية والوطنية، والتواصل الإيجابي مع المجتمع.

وأعرب  حامد عن تقديره لجهود جميع العاملين، داعيًا إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والتعاون المثمر، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف وأهدافها.

بني سويف أوقاف بني سويف محافظة بني سويف

