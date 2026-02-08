مدير مديرية أوقاف بني سويف يوجه بزيادة الجهود لخدمة بيوت الله | صور

باشر الدكتور سعيد حامد مبروك مهام عمله مديرًا لمديرية أوقاف بني سويف، حيث استهل عمله اليوم الأحد بجولة تفقدية شملت عددًا من إدارات المديرية؛ للوقوف على سير العمل، والاطمئنان على انتظام الأداء الإداري والدعوي.

والتقى وكيل الوزارة الجديد بالعاملين بالمديرية مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وبذل المزيدا من الجهد لخدمة بيوت الله، والارتقاء بالمستوى الإداري لتحقيق ما تستهدفه وزارة الأوقاف.

استقبل “حامد ” قيادات الدعوة بالمديرية في لقاءٍ تعارفي أكد خلاله أهمية دور الأئمة والدعاة في نشر التوعية الدينية، والقيام بمهمام عملهم على أعلى مستوى لا سيما وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، لتعزيز القيم الدينية والوطنية، والتواصل الإيجابي مع المجتمع.

وأعرب حامد عن تقديره لجهود جميع العاملين، داعيًا إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والتعاون المثمر، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف وأهدافها.