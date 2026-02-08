قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
توك شو

بشرى| الزراعة تطرح اللحوم والياميش بتخفيضات 25%.. خريطة المنافذ

ياميش
ياميش
عادل نصار

قال الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن ضخ كميات إضافية وكبيرة من المنتجات الغذائية والسلع الاستراتيجية في كافة المنافذ التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
 

وتابع الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لنبى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم، مساء الأحد، أن توفير تشكيلة واسعة من اللحوم بمختلف أنواعها (الطازجة، المبردة، والمجمدة)، بالإضافة إلى الدواجن، والسلع الأساسية التي تشمل الأرز، والزيوت، والبقوليات، وبيض المائدة.

ياميش

واكمل الدكتور خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي،  أنه مع قرب حلول الشهر الفضيل وجه وزير الزراعة، بإدراج "ياميش رمضان" ضمن قائمة المعروضات بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

أسعار ياميش رمضان في منافذ وزارة الزراعة

تباينت أسعار ياميش رمضان فى منافذ وزارة الزراعة، وفقا للنوع والجودة، والوزن، وقد جاءت كالتالي: "قمر الدين سوري: (نمرة 1: 150 جنيها)، (نمرة 2: 90 جنيها)، (نمرة 3: 65 جنيها)- زبيب جولدن (250 جراما): 50 جنيها- جوز هند خشن (250 جراما): 65 جنيها- فستق أمريكي (250 جراما): 170 جنيها- لوز مقشر جامبو (250 جراما): 145 جنيها- قراصيا إسباني (250 جراما): 145 جنيها- مشمشية تركي (250 جراما): 100 جنيه- كاجو محمص (250 جراما): 165 جنيها- سوداني مقشر (250 جراما): 30 جنيها- كركديه أسواني (250 جراما): 40 جنيها- بندق جامبو مقشر (500 جرام): 150 جنيها- عين جمل (بقشر/مقشر): 150 جنيها- تين سوري (300 جرام): 95 جنيها-بلح الواحات: (1 كيلو: 50 جنيها)، (5 كيلو: 215 جنيها).
 

