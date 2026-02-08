قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هالة فاخر تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل السوق الحرة| فيديو

أوركيد سامي

كشفت الفنانة هالة فاخر في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل مشاركتها في مسلسل «السوق الحرة»، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية مديرة في المطار، مؤكدة أن الدور يحمل العديد من المواقف الكوميدية والمفاجآت التي تضفي طابعًا خاصًا على الأحداث.

وأعربت هالة فاخر ، عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل، مشيدة بأجواء التصوير وروح التعاون بين جميع المشاركين، وهو ما انعكس  على حد قولها  على الأداء والكيمياء الواضحة بين النجوم.

ويشارك في بطولة مسلسل «السوق الحرة» نخبة من النجوم، من بينهم محمد رضوان، محمد ثروت، ويزو، هالة فاخر، محمود الليثي، حسام داغر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

العمل من إنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي، وتأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش مجموعة من القضايا اليومية التي تمس حياة المواطن البسيط، مثل أزمات السكن والعمل وهوس التريند، مع إعادة تقديمها بصورة ساخرة تحول المفارقات الحياتية إلى ضحكات نابعة من قلب الواقع.


