أخبار العالم

بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مرصد عربي للمخدرات

جانب من الاجتماع التنسيقي
جانب من الاجتماع التنسيقي

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، اجتماعا تنسيقيا حول إنشاء مرصد عربي للمخدرات، وذلك يومي 8 و9 /2 /2026.

عقد الاجتماع بالتعاون مع كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومشروع الاتحاد الأوربي لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإدارات المعنية بالأمانة العامة،

وقد وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية بضرورة تعاون وزارات الصحة وأجهزة الجمارك العربية مع مجلس وزراء الداخلية العرب لإنشاء مرصد عربي للمخدرات،

في هذا السياق، أكد مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (63)، التي عقدت بتاريخ 18 /12 /2025، بدولة ليبيا، على أهمية إنشاء مرصد عربي للمخدرات، وكلف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب لاستمرار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لإنشاء هذا المرصد.

يأتي إنشاء المرصد العربي للمخدرات ضمن مشروع الدرع العربي الذي أطلقه مجلس وزراء الداخلية العرب عام 2019، ويشمل عدة برامج لرفع كفاءة إنفاذ القانون لخفض الطلب على المخدرات، وقد تم إعداد تصور للمرصد بعد الاطلاع على مرئيات الدول الأعضاء، ومنها مرئيات وزارات الصحة.

ومن ضمن الأهداف المرجوة رفع مستويات التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة المخدرات، وتطوير بروتكولات الوقاية والعلاج بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في أسواق الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وعلى الجانب المجتمعي يهدف المرصد إلى رفع الوعي حول أخطار المخدرات من خلال حملات توعوية مبتكرة، وتعزيز آليات البحث العلمي في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما يهدف لرصد ومتابعة الاتجاهات والأنماط وخطوط التهريب المتعلقة بانتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والطبية والمخلقة الجديدة في الدول العربية، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لتوجيه السياسات العامة المتعلقة بمكافحة المخدرات.

الأمانة العامة مرصد عربي للمخدرات وزراء الصحة العرب مجلس وزراء الصحة العرب وزراء الداخلية العرب الاتحاد الأوربي مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب الأمم المتحدة وزارات الصحة إنشاء مرصد عربي للمخدرات المخدرات مكافحة المخدرات

