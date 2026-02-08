قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: 4 مفاجآت في التشكيل الجديد للحكومة.. وعودة وزارة الإعلام

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن ملامح التشكيل الوزاري الجديد المرتقب، مؤكدًا أن هناك أسماء ستنتقل من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب؛ تمهيدًا لعرضها على اللجنة العامة للمجلس، على أن يُعرض التشكيل بالكامل على النواب؛ للموافقة عليه، أو رفضه جملةً واحدة، دون التصويت على أي وزير بشكل منفرد.

موافقة مجلس النواب

وأوضح بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن موافقة مجلس النواب على التشكيل الوزاري تتطلب أغلبية (50% + 1) من إجمالي عدد الأعضاء، مشددًا على أنه لا يوجد مجال لرفض وزير بعينه، وإنما يكون القبول أو الرفض للتشكيل ككل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه عقب موافقة البرلمان؛ يتم رفع تقرير رسمي إلى رئيس الجمهورية، على أن يؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء المقبل.

حكومة تقفيل ملفات

وأكد بكري أن الحكومة الحالية في إطار التعديلات الجديدة تُعد «حكومة تقفيل ملفات»، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ضمان استقرار مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله من معلومات حاليًا عن التكشيل الجديد للحكومة، لا يستند إلى دلائل موثوقة كاملة.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي راجع جميع الأسماء المقترحة، واطلع على التقارير الخاصة بها بعناية، مؤكدًا أن رؤية الرئيس تبعث على الاطمئنان.

ونوه إلى وجود 4 مفاجآت في التشكيل المرتقب، وصف إحداها بـ«المهمة»- على حد تعبيره-.

حركة المحافظين

في سياق متصل، كشف بكري أن الحكومة انتهت بالفعل من حركة المحافظين بنسبة تقترب من الثلثين، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المحافظين سيتم الاستغناء عنهم بشكل كامل خلال الحركة الجديدة.

كما أعلن النائب مصطفى بكري، عن عودة وزارة الإعلام في التشكيل الحكومي المقبل؛ لتكون تحت مسمى «وزير الدولة للإعلام»، مؤكدًا أن هناك 3 أسماء مرشحة لتولي هذه الحقيبة.

