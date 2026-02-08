قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي
الأوقاف ردا على انتقادات تصميم زخارف المسجد العباسي: أصلية وتعود لتاريخ إنشائه
منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026
أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
قيادي بـ مستقبل وطن: شراكة القاهرة ومقديشو تدعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم

افتتاح معرض أهلا رمضان بسوهاج
افتتاح معرض أهلا رمضان بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي، اليوم الأحد، في ميدان الشبان المسلمين وسط مدينة سوهاج، وذلك بالتزامن مع افتتاح 13 معرضًا آخر موزعة على مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لتصل إجمالي المعارض إلى 14 معرضًا.

جاء ذلك، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

معرض أهلا رمضان بسوهاج

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والنائب حازم حمادي، والنائب دياب محجوب، أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.

وأكد محافظ سوهاج أن افتتاح معارض "أهلاً رمضان" يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للأسواق، وتشديد الرقابة على جودة السلع وضبط الأسعار، ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، بما يضمن توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.

وأوضح "سراج" أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف السلع الأساسية، دعمًا لتحقيق الأمن الغذائي، واستقرار الأسعار، وتحسين جودة المنتجات، لافتًا إلى أن تنظيم 14 معرضًا هذا العام؛ يتم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بسوهاج، بما يسهم في وصول السلع المدعمة إلى جميع مراكز المحافظة.

وتفقد محافظ سوهاج أقسام المعرض الرئيسي، مشيدًا بوفرة وتنوع المنتجات المعروضة، حيث يضم أكثر من 25 عارضًا يقدمون السلع الغذائية، والمواد التموينية، وياميش رمضان، والمجمدات، بتخفيضات تتراوح بين 15 و30%، ولحوم بلدية بسعر 300 جنيه للكيلو.

وأشار المحافظ إلى أن معظم السلع المعروضة من الإنتاج المحلي لمناطق صناعية مختلفة داخل المحافظة، مؤكدًا استمرار معارض "أهلاً رمضان" حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مع التشديد على الرقابة الدورية والمفاجئة على المعارض لضمان الالتزام بالأسعار والتخفيضات المقررة، وجودة وصلاحية السلع المعروضة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج معرض أهلا رمضان اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

ترشيحاتنا

الفنانة جيهان خليل

جيهان خليل بوجهين مختلفين في دراما رمضان 2026

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

أسرة مسلسل "إعلام وراثة" تنتقل إلى القاهرة الجديدة

الفنانة هالة فاخر

هالة فاخر تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل السوق الحرة| فيديو

بالصور

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

دراما رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بيبو

كزبرة
كزبرة
كزبرة

إيقاف المطربة دنيا الألفي شهرين وتغريمها 50 ألف جنيه وتعتذر لنقابة الموسيقيين

دنيا الألفى
دنيا الألفى
دنيا الألفى

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

المزيد