محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي، اليوم الأحد، في ميدان الشبان المسلمين وسط مدينة سوهاج، وذلك بالتزامن مع افتتاح 13 معرضًا آخر موزعة على مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لتصل إجمالي المعارض إلى 14 معرضًا.

جاء ذلك، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

معرض أهلا رمضان بسوهاج

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والنائب حازم حمادي، والنائب دياب محجوب، أعضاء مجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.

وأكد محافظ سوهاج أن افتتاح معارض "أهلاً رمضان" يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للأسواق، وتشديد الرقابة على جودة السلع وضبط الأسعار، ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، بما يضمن توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.

وأوضح "سراج" أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تضم مختلف السلع الأساسية، دعمًا لتحقيق الأمن الغذائي، واستقرار الأسعار، وتحسين جودة المنتجات، لافتًا إلى أن تنظيم 14 معرضًا هذا العام؛ يتم بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بسوهاج، بما يسهم في وصول السلع المدعمة إلى جميع مراكز المحافظة.

وتفقد محافظ سوهاج أقسام المعرض الرئيسي، مشيدًا بوفرة وتنوع المنتجات المعروضة، حيث يضم أكثر من 25 عارضًا يقدمون السلع الغذائية، والمواد التموينية، وياميش رمضان، والمجمدات، بتخفيضات تتراوح بين 15 و30%، ولحوم بلدية بسعر 300 جنيه للكيلو.

وأشار المحافظ إلى أن معظم السلع المعروضة من الإنتاج المحلي لمناطق صناعية مختلفة داخل المحافظة، مؤكدًا استمرار معارض "أهلاً رمضان" حتى نهاية شهر رمضان الكريم، مع التشديد على الرقابة الدورية والمفاجئة على المعارض لضمان الالتزام بالأسعار والتخفيضات المقررة، وجودة وصلاحية السلع المعروضة.