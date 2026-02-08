علا رشدي تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتطلب الدعاء له

نعت الفنانة علا رشدي والدها بكلمات مؤثرة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، عبّرت خلالها عن حزنها العميق لفقدان والدها، واصفة إياه بأنه أقرب وأغلى شخص في حياتها

ونشرت علا مجموعة صور لوالدها الراحل وعلقت عليها إن رحيل والدها ترك بداخلها فراغًا كبيرًا، وكأن العالم فقد نوره فجأة، مؤكدة أنه كان عالمها كله، وداعمها الأول، وصوت الحكمة والحنان في حياتها اليومية.

وأضافت أن والدها غرس خلال حياته الكثير من القيم الإنسانية الجميلة، وترك أثرًا طيبًا وتعاليم ملهمة في نفوس كل من عرفوه، مشيرة إلى أنها ستسعى لمواصلة إرثه، والتحلي بجزء من حكمته وصبره وعطائه غير المشروط

كما وجّهت علا رشدي رسالة وداع مؤثرة لوالدها، داعية الله أن يرحمه رحمة واسعة، وينعم عليه بالسكينة والطمأنينة، ويجعله من أهل أعلى درجات الجنة، مؤكدة ثقتها بأنه في مكان أفضل يليق بروحه الطيبة.

واختتمت الفنانة منشورها بطلب الدعاء وقراءة الفاتحة لوالدها الراحل، الدكتور الوزير المفوض محمد رشدي عبد القادر حسن







علا رشدى تعلن عن موعد الجنازة.

وكانت أعلنت الفنانة عُلا رشدي عن وفاة والدها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت عُلا رشدي: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‏{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)} توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الوزير المفوض التجاري الدكتور/ محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان”.